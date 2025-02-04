خمسة وزراء خارجية عرب في رسالة لنظيرهم الأميركي: نرفض تهجير الفلسطينيين

أرسل خمسة وزراء خارجية عرب وممثل عن السلطة الفلسطينية رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الاثنين، أكدوا فيها على تطلعهم لـ"حل عادل للقضية الفلسطينية"، فيما ذكر موقع "أكسيوس" أن المسؤولين العرب أعربوا فيها عن رفضهم خطط تهجير سكان غزة، وطالبوا، بدلاً من ذلك، بإشراك الفلسطينيين في عملية إعادة إعمار القطاع.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال الأسبوع الماضي، تحدث ترامب ثلاث مرات علناً عن فكرته حول نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

وحذّر الوزراء العرب روبيو، في الرسالة، من الترحيل المحتمل للفلسطينيين من قبل الکیان الصهیوني، قائلين: "الفلسطينيون لا يريدون مغادرة أرضهم، ونحن نؤيد موقفهم بشكل لا لبس فيه، ومثل هذه الخطوة ستضيف بُعداً خطيراً جديداً للصراع".

وحذر الموقعون على الرسالة من أن "الشرق الأوسط يعاني بالفعل من أكبر أعداد النازحين واللاجئين في العالم، ويشكل الفلسطينيون نسبة كبيرة منهم. علاوة على ذلك، فإن هشاشة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة تتفاقم بسبب النزاعات المستمرة. لذا، يجب أن نكون يقظين لمنع أي تدهور إضافي قد يهدد الاستقرار الإقليمي من خلال عمليات نزوح جديدة، حتى وإن كانت مؤقتة، لأنها تزيد مخاطر التطرف والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة".

وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة أن تتم إعادة إعمار غزة "من خلال المشاركة المباشرة للفلسطينيين أنفسهم. الفلسطينيون سيبقون في أرضهم، وسيساهمون في إعادة بنائها، ويجب ألا يتم تهميشهم أو تجريدهم من دورهم في هذه العملية، بل ينبغي أن يتحملوا مسؤولية إعادة الإعمار بدعم من المجتمع الدولي. هناك بالفعل تحرك إقليمي ودولي للمضي قدمًا في إعادة إعمار غزة، ومن المقرر أن تتوج هذه الجهود بمؤتمر دولي تستضيفه مصر بالشراكة مع الأمم المتحدة".

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