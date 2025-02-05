على هامش اجتماع الحكومة؛ عراقجي: أي محاولة أخرى لممارسة سياسة الضغط الاقصى على إيران ستبوء بالفشل

صرح وزير الخارجية الايرانية "عباس عراقجي" بأن تجربة سياسة الضغط الأقصى على ايران قد فشلت، وبأن إعادة المحاولة مجددا ستبوء بالفشل ايضا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعلى هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء، رأى عراقجي للصحفيين انه وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي التي صرح بها ليلة امس، فإن تجربة سياسة الضغط الأقصى على ايران قد فشلت ،وبأن إعادة المحاولة مجددا ستبوء بالفشل ايضا.

واضاف عراقجي: إذا كانت القضية الرئيسية هي أن إيران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، فهذا أمر قابل للتحقيق؛ إيران عضو ملتزم في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومواقفها في هذا الصدد واضحة تماما، وهناك أيضا فتوى أصدرها قائد الثورة الاسلامية توضح واجب الجميع في هذا الشأن.

هذا، وقد وقع ترامب يوم امس قبل ساعة من موعد لقائه مع رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي، على مذكرة حول استعادة سياسة "الضغط الأقصى" تجاه إيران، وأعلن عن نيته منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وتنص المذكرة على استعادة جميع العقوبات على إيران التي كانت قبل عقد الاتفاق حول برنامجها النووي في عام 2015، وعلى اتخاذ إجراء لتقليص الواردات الإيرانية من تصدير النفط إلى الصفر.

وأثناء توقيع المذكرة، يوم الثلاثاء، أعرب ترامب عن أمله في "ألا تضطر" الولايات المتحدة لاستخدام تلك الإجراءات.

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