بزشكيان: الاخوة والصداقة، هما شعار الحكومة الرابعة عشرة

قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان شعار حكومته (الرابعة عشرة) يتمثل في الاخوة والصداقة منتقدا الاجواء التي تثيرها وسائل الاعلام الغربية ضد الشعب الايراني وقال اننا لا نريد الحرب والتصعيد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك في مراسم "تحية السفراء" التي عقدت اليوم الخميس بمشاركة اكثر من 100 من السفراء الاجانب وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وقال الرئيس بزشكيان في المراسم اننا كنا خلال الثورة الاسلامية بصدد ازالة التمييز وانعدام العدل، مضيفا اننا لا نحبذ النظرة المتسمة بالتمييز تجاه الاعراق والنوع الجنسي والمجتمع وقد قامت الجمهورية في البلاد على قاعدة الثورة الاسلامية.

وفي معرض اشارته الى اغتيال اسماعيل هنية في ليلة تنصيبه رئيسا للجمهورية قال الرئيس بزشكيان انهم اثاروا مشاكل لنا دائما بينما كان شعارنا منذ البداية الصداقة والاخوة ومساعدة الاخرين، لكن وسائل الاعلام غير المنصفة في العالم، تعتبرنا يوميا باننا وراء التصعيد والتوتر في المنطقة، انهم يتحدثون عن حقوق الانسان لكنهم قتلوا امام مراى شعوب العالم 14 الف طفل في غزة وقتلوا النساء وهدموا المستشفيات.

وتساءل الرئيس بزشكيان: اي حقوق انسان هذه بحيث يُدفن الاطفال تحت الركام معربا عن اسفه لان العالم لاذ بالصمت وان تكلم، كانت الكلمات دبلوماسية من اجل رفع العتب. وتساءل: لماذا تصمت الضمائر الحية وتقدم الدعم احيانا وتزعم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اربكت الامن في المنطقة، بينما نحن لسنا بصدد اقتناء السلاح النووي.

واكد رئيس الجمهورية ان الحرب ليست في مصلحتنا، كما اننا لا نسعى للحصول على السلاح النووي، وهذه هي فتوى قائد الثورة لان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تنطوي ابدا على ارتكاب اعمال قتل ضد الاناس الابرياء.

واكد بزشكيان ان اسرائيل التي اعتدت على جميع بلدان المنطقة تثير قضايا ضد الانشطة النووية الايرانية بينما الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بعمليات التفتيش في المنشآت النووية الايرانية متى ما شاءت، وبامكانها المجئ للمرة المائة للتفتيش، لاننا لسنا بصدد اقتناء السلاح النووي.

وتساءل: من الذي اخرج الفلسطينيين من ارضهم؟ واي حقوق انسان تسمح بطرد الناس من منازلهم وديارهم؟ غير ان اسرائيل شردت الفلسطينيين، ان كل انسان حر، سيصمد من اجل الدفاع عن حقه.

واكد رئيس الجمهورية ان السلام يستبب عندما يزول الظلم والجور والا يتم اهدارحق احد مضيفا ان العالم يرى الهدوء والاستقرار عندما يتم احترام حقوق الانسان من دون الاهتمام بالعرق والقبيلة والمذهب. اننا ندافع عن فلسطين وغزة لانهم مظلومون، ويتعرضون للاضطهاد.

وفي مستهل المراسم تحدث السفير اللبناني لدى البلاد بالنيابة عن السفراء المعتمدين لدى طهران فقدم التهاني الى رئيس الجمهورية والشعب الايراني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية. ثم القى وزير الخارجية عباس عراقجي كلمة تناول فيها المواقف والمبادئ الدبلوماسية للحكومة الرابعة عشرة.

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