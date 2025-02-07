 ايران تحرز وصافة بطولة زغرب الدولية للمصارعة الحرة

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۷۹۰
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تأريخ النشر:  ۰۰:۳۴  - الجُمُعَة  ۰۷  ‫فبرایر‬  ۲۰۲۵ 
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ايران تحرز وصافة بطولة زغرب الدولية للمصارعة الحرة

احرز المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الحرة مركز الوصافة في بطولة زغرب الدولية المدرجة ضمن التصنيف العالمي بحصوله على 4 ميداليات ذهبية و4 فضية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوفي هذه المنافسات، التي جرت يومي الاربعاء والخميس، في زغرب بكرواتيا، حصد الميدالية الذهبية كل من؛ أحمد محمد نجاد جوان (61 كغم)، وعباس إبراهيم زاده (65 كغم)، وأمير حسين فيروزبور (92 كغم)، وأمير رضا معصومي (125 كغم).

ونال الميدالية الفضية كل من؛ إبراهيم خواري (61 كغم)، وسينا خليلي (70 كغم)، ومهدي يوسفي (79 كغم)، وأبولفضل بابالو (97 كغم).

وفي الترتيب الفرقي جاءت إيران في المركز الثاني بـ182 نقطة، فيما توجت اميركا بالبطولة بـ190 نقطة، وحلت جمهورية أذربيجان في المركز الثالث بـ125 نقطة.

انتهى/

الكلمات الرئيسة
المنتخب الایرانی ، المصارعة الحرة ، کرواتیا
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