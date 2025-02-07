تراكتور سازي يعود لصدارة الدوري الايراني بالفوز على ذوب آهن 1

عاد تراكتور سازي تبريز الى صدارة الدوري الايراني الممتاز موقتا بفوزه على ذوب آهن اصفهان بنتيجة 1-0 .

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي هذه المباراة التي جرت في اطار المرحلة 19 من الدوري الايراني الممتاز مساء اليوم الخميس، في ملعب "فولاد شهر" باصفهان، سجل دوماغوي دروجدك هدف الفوز لتراكتور في الدقيقة 90 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد تراكتور الى 41 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد ذوب آهن عند 24 نقطة في المركز 7 .

وتحري بقية مباريات المرحلة 19 يومي الجمعة والسبت.

وياتي في مركز الوصافة، سباهان اصفهان برصيد 39 نقطة ومن ثم فولاد خوزستان بـ 35 نقطة وبرسبوليس بـ 34 نقطة، قبل خوضها مبارياتها في المرحلة 19 .

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