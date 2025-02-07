ظريف يلتقي رئيس الوزراء العراقي

التقى المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف اليوم الخميس في بغداد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واعرب الطرفان في اللقاء عن ارتياحهما لتنامي العلاقات في المجالات المختلفة وشددا على ضرورة المزيد من توسيعها وكذلك تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران والعراق لا سيما الاتفاقات الاخيرة التي تمت بين رئيسي البلدين.

كما بحث ظريف والسوداني اخر المستجدات في المنطقة واكدا ضرورة استمرار المشاورات والاتصالات على مختلف المستويات لتنسيق الجهود الرامية لارساء الاستقرار وتعزيزه في المنطقة.

كما التقى ظريف الذي يزور العراق، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الذي اعتبر زيارته الاخيرة لطهران، بانها كانت ناجحة جدا وقال انه اجرى محادثات جيدة مع كبار المسؤولين الايرانيين.

واضاف انه تم خلال اللقاءات بحث اهم القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

واكد الطرفان على العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق وشددا على اهمية استمرار المشاورات والحوارات بين مسؤولي البلدين لجهة تعزيز الاستقرار والامن في المنطقة.

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