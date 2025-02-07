 ظريف يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۷۹۲
الصفحة الرئیسیة » عناوین کل اخبار
تأريخ النشر:  ۰۰:۴۱  - الجُمُعَة  ۰۷  ‫فبرایر‬  ۲۰۲۵ 
حجم الخط
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
حفظ

ظريف يلتقي رئيس الوزراء العراقي

التقى المساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية محمد جواد ظريف اليوم الخميس في بغداد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءواعرب الطرفان في اللقاء عن ارتياحهما لتنامي العلاقات في المجالات المختلفة وشددا  على ضرورة المزيد من توسيعها وكذلك تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين ايران والعراق لا سيما الاتفاقات الاخيرة التي تمت بين رئيسي البلدين.

كما بحث ظريف والسوداني اخر المستجدات في المنطقة واكدا ضرورة استمرار المشاورات والاتصالات على مختلف المستويات لتنسيق الجهود الرامية لارساء الاستقرار وتعزيزه في المنطقة.

كما التقى ظريف الذي يزور العراق، رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الذي اعتبر زيارته الاخيرة لطهران، بانها كانت ناجحة جدا وقال انه اجرى محادثات جيدة مع كبار المسؤولين الايرانيين.

واضاف انه تم خلال اللقاءات بحث اهم القضايا الثنائية والتطورات الاقليمية.

واكد الطرفان على العلاقات الاستراتيجية بين ايران والعراق وشددا على اهمية استمرار المشاورات والحوارات بين مسؤولي البلدين لجهة تعزيز الاستقرار والامن في المنطقة.
انتهی/

الكلمات الرئيسة
محمد جواد ظریف ، محمد شیاع السودانی ، العراق
رأیکم