احتفال بعشرة الفجر، في كنيس لليهود بكرمانشاه بمشاركة ممثل قائد الثورة

اقيم احتفال بالذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية، اليوم الخميس في كنيس اتحاد اليهود بمدينة كرمانشاه (غرب) بمشاركة ممثل الولي الفقيه امام جمعة كرمانشاه.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واكد ممثل الولي الفقيه امام جمعة كرمانشاه ‌حجة ‌الاسلام‌ والمسلمین حبیب الله غفوري في الحفل على المنجزات العلمية والتكنولوجية للبلاد وقال انه على الرغم من العقوبات، فان ايران كانت من الدول الاوائل في العالم في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي لا سيما الصناعات الدفاعية.

واضاف ان هذا التقدم هو حصيلة الوحدة والتعاضد بين جميع العرقيات والاديان والمذاهب وجميع الناس الشرفاء الذين يعيشون في البلاد كما كان هناك شهداء في فترة الدفاع المقدس من اليهود والمسيحيين والزرادشتيين واهل السنة.

وقال ان دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية يكفل حقوق جميع العرقيات والمذاهب والاديان وهذا يمثل انجازا كبيرا للجمهورية الاسلامية.

واكد ممثل الولي الفقيه في محافظة كرمانشاه ان فكر الثورة الاسلامية قائم على وحدة الاديان التوحيدية موضحا ان الثورة الاسلامية هي حاملة راية وحدة الاديان في العالم.

انتهی/