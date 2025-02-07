عراقجي: الشعب هو السند الحقيقي للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية

قال وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الخميس ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على مبادئ وقيم الثورة الاسلامية وهي تنادي على الصعيد الدولي بالعدالة والسلام والعقلانية والاستقلال ورفض التمييز وصد العدوان والتدخل والهيمنية الاجنبية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف عراقجي في مراسم استقبال رئيس الجمهورية للسفراء الاجانب المعتمدين لدى طهران بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية، ان السند الحقيقي للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية هو الشعب الايراني.

وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تضطلع بدور بالغ في ارساء الاستقرار والامن في المنطقة والعالم ووقفت بتفان بطولي في الصف الامامي لمكافحة الظواهر المقيتة المتمثلة بالاحتلال والارهاب والتطرف وتهريب المخدرات ودفعت اثمانا معنوية ومادية باهظة.

ومضى وزير الخارجية يقول ان الحكومة الرابعة عشرة اعتمدت على قاعدة مبادئ العدل والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين ونبذ التبعية للقوى الكبرى وباقي القوى الاجنبية، سياسة خارجية فعالة ونشطة ومؤثرة لتطوير وتوسيع العلاقات مع جميع دول العالم. اننا نرى ان الدبلوماسية الفعالة والتعامل البناء مع العالم، يمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار والامن والتقدم في العالم. وفي الوقت ذاته، فان ايران لن تستسلم البتة للغطرسة والضغوط غير العادلة، ولن تتراجع عن حقوقها المسلم بها والعادلة على طريق تنمية البلاد وتقدمها.

وخلص الى القول ان ايران جاهزة لتوسيع سياسة حسن الجوار مع الدول الجارة في اطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهي مهتمة ايضا بالتوسيع الشامل للعلاقات مع جميع دول العالم لا سيما في المنطقة والجوار.

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