قائد الثورة الإسلامیة: التهديدات الأمريكية لن تترك أي تأثير على شعب ومسؤولي إيران

أشار قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، إلى التهديدات الأميركية الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وأكد أن مثل هذه التهديدات ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب ومسؤولينا، والناشطين والشباب في البلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم السبت رئيس وأعضاء مجلس قيادة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

وأحيا قائد الثورة الإسلامية في هذا اللقاء ذكرى شهداء غزة والقادة الشهداء، وخاصة الشهيد "إسماعيل هنية

وخاطب قادة حماس وقال قد أعطاكم الله عز وجل ولأهل غزة العزة والنصر، وجعل غزة مثلاً لآية كريمة تقول "كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ."

وأكد سماحته : لقد هزمتم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولم تسمحوا لهم بفضل الله بتحقيق أي من أغراضهم.

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