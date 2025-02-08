مساعد مكتب رئيس الجمهورية: الرئيس بزشكيان جاء ليفدي بنفسه ان اقتضت الضرورة

قال مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام مهدي طباطبائي ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان جاء ليفدي ويضحي بنفسه ان كان ذلك ضروريا من أجل بناء ايران.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- اعلن ذلك طباطبائي تعقيبا على الشائعة المثيرة للسخرية التي بُثت بشان استقالة رئيس الجمهورية وقال ان الرئيس بزشكيان جاء ليفدي ويضحي بنفسه ان كان ذلك ضروريا من أجل بناء ايران.

وكتب طباطبائي في منشور على منصة "اكس": ان التحالف الغريب للملكيين وموقع "كذانيوز" الاخباري المتعلق بالذين يزعمون انهم ثوريون من العيار الثقيل لتضخيم الشائعة المثيرة للسخرية حول استقالة رئيس الجمهورية، يستحق التوقف عنده. ان الدكتور بزشكيان جاء لكي يفدي بنفسه ان اقتضت الضرورة لكن أن يبني ايران. لا تثيروا ضجيحا.

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