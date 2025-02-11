اللواء باقري يستقبل نظيره العُماني

استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" نظيره العُماني الفريق الركن "عبد الله خميس الرئيسي" بهدف تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- والتقى صباح اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان، الفريق الركن" عبدالله بن خميس الرئيسي "، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" في مقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

والجدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي في إطار تطویر العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

وقد وصل رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري مساء أمس الاثنين، ومن المقرر ان يقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي قادة القوات المسلحة في البلاد.

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