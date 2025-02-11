الرئيس الأذربيجاني یهنىء بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

نأ رئيس جمهورية أذربيجان "إلهام علييف" في رسالة، نظيره الإيراني "مسعود بزشكيان" بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وجاء رسالة التهنئة هذه : نولي أهمية خاصة للتنمية الشاملة للعلاقات بين حكومتي جمهورية أذربيجان وإيران وإن العلاقات بين بلدينا تنبع من القيم التاريخية والدينية والثقافية المشتركة لشعبينا وترتبط هذه العلاقات مع بعضها البعض بروابط قوية.

وأشار علييف إلى "التعاون المثمر" بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة وكتب: هناك فرص مواتية لمزيد من توسيع نطاق التفاعل المتبادل وإثرائه بمحتوى جديد.

وأكد رئيس جمهورية أذربيجان في رسالته: أعتقد أن تطور وتوطيد العلاقات والتعاون بين جمهورية أذربيجان وإيران سيستمر في إطار مبادئ الصداقة والأخوة وحسن الجوار من أجل ازدهار بلداننا واستقرار وأمن المنطقة.

وتمنى علييف الصحة والسعادة والنجاح لرئیس الجمهور ية"مسعود بزشكيان" والسلام والرخاء الدائم للشعب الإيراني الصديق والشقيق.

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