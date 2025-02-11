مسؤول إيراني: معرض "إيران جيو" یهدف إلی تعريف الأجهزة الحكومية بالمعلومات الجيومكانية

قال رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد "مجيد فخري" إن معرض "إيران جيو" أقيم للاستفادة من التجارب العالمية وبهدف تعريف الأجهزة الحكومية بأحدث التقنيات وعلوم المعلومات الجيومكانية والتعريف بالإمكانيات والمنتجات التكنولوجية للشركات القائمة على المعرفة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال العميد "أمير فخري" في كلمة له خلال حفل افتتاح معرض إيران جيو الدولي الرابع: إن معرض إيران جيو أقيم للاستفادة من التجارب العالمية وبهدف تعريف الأجهزة الحكومية بأحدث التقنيات وعلوم المعلومات الجيومكانية والتعريف بالإمكانيات والمنتجات التكنولوجية للشركات القائمة على المعرفة، وعرض قدرات وإمكانیات المنظمات المسؤولة عن المعلومات المكانية.

وتابع قائلا: إن المعرض یعد أكبر تجمع للمنظومة البيئية لصناعة المعلومات الجغرافية في غرب آسيا مضیفا أن المنظمات المنتجة للمعلومات المكانية وأجهزة التشغيل والجامعات والشركات الخاصة القائمة على المعرفة والشركات الناشئة النشطة تتبادل إنجازاتها وقدراتها في هذا المعرض.

وقال: سيقام معرض إيران جيو الرابع تحت شعار "المعلومات الجغرافية أساس الحكم الحكيم.

وأکد: نأمل أن تزدهر صناعة المعلومات الجغرافية بشكل أكبر من خلال إقامة هذا المعرض وأن نجد الحلول الحكيمة لمواجهة التحديات التي تعاني منها البلاد.

یذکر أن فعاليات معرض إيران جيو الدولي الرابع انطلقت اليوم الثلاثاء، في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

ومن المقرر أن يقام المعرض في الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2025.

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