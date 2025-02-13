مساعد وزير الخارجية: موقف ايران من عدم التغيير الجيوسياسي للمنطقة، واضح

اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحافظ على موقفها فيما يخص عدم التغيير الجيوسياسي للمنطقة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- جاء ذلك خلال لقاء تخت روانجي اليوم الخميس السفير الارميني لدى البلاد غريغور هاكوبيان، اذ افادت السفارة الارمينية في طهران، ان تخت روانجي التقى سفير ارمينيا لدى طهران ليقول ان توسيع العلاقات مع ارمينيا يكتسي اهمية خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية. مشيرا الى موقف ايران الجلي بشان وحدة اراضي ارمينيا.

اما السفير الارميني في طهران، غريغور هاكوبيان فقد قدم التهاني بالذكرى السنوية الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية وقال ان تعميق العلاقات مع ايران على اساس الاحترام والثقة المتبادلتين يحظى باهمية خاصة لارمينيا حكومة وشعبا.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والبنية التحتية والطاقة والتطورات الاقليمية.

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