وزير الامن: الشعب المقدام، مصدر الكثير من النجاحات الاستخباراتية

اكد وزير الامن حجة الاسلام اسماعيل خطيب في رسالة اليوم الخميس انه طيلة 40 عاما من عمل وزارة الامن، فان الشعب الذكي والمقدام والشجاع، كان مصدر الكثير من الانتصارات والنجاحات الاستخباراتية واحباط مؤامرات الاعداء التي تستهدف امن البلاد واستقرارها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف خطيب في رسالته التي وجهها بمناسبة ذكرى ميلاد امام الزمان (عج) واسبوع منتسبي وزارة الامن وتكريم الذكرى الاربعين لتاسيس وزارة الامن اضاف ان قوات الامن تعمل لاربعين عاما على ارساء امن البلاد واقتدارها واستقرارها وتقف في الخط الامامي لمكافحة اعداء امن الشعب واستقراره. وتابع وزير الامن ان المشاركة الرائعة والواسعة لابناء الشعب في مسيرات يوم "22 بهمن" 10 شباط/فبراير اظهرت ان ضغوط الاعداء ومؤامراتهم ومخططاتهم لا تستطيع التقليل من دور السند الجماهيري للثورة الاسلامية. انتهی/