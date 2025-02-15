القانوع: عملية التبادل اليوم جاءت بعدحصولنا على ضمانات لالزام الاحتلال بالاتفاق

قال الناطق باسم حركة "حماس" "عبد اللطيف القانوع": إن استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لالزام الاحتلال بالاتفاق.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأضاف: "ننتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم لذلك"، مشيرا إلى أن موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضت لإلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة لمتابعة ذلك واستعدادًا لمفاوضات المرحلة الثانية.

وأردف:لا بدائل أمام الاحتلال الصهيوني للإفراج عن باقي أسراه إلا تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، لافتا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى.

وختم القانوع:مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق.

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