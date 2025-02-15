مسؤول : 19% زيادة في قيمة التجارة الايرانية مع دول الجوار

قال المتحدث باسم مؤسسة الترويج التجاري الايرانية "سيد روح اله لطيفي" : ان الاشهر العشرة الاخيرة من العام الجاري (1403هـ .ش، ينتهي في 20 اذار / مارس 2025م)، حققت ايران 93.3 مليون طن، و59.7 مليار دولار في مجال تجارة السلع غير النفطية مع 15 دولة جارة لها؛ مبينا ان هذه الحصيلة تشير الى نمو بواقع 19.2 في المائة من حيث القيمة، و16.2 بالمائة وزنا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح لطيفي، بان اجمالي تجارة السلع غير النفطية بين ايران وجيرانها خلال الاشهر العشرة الاخيرة من العام الجاري (الايراني)، شكّل 59.2 بالمائة وزنا، و57.5 بالمائة قيمة، من مجموع التجارة الخارجية للبلاد في غضون الفترة ذاتها.

كما اشار الى حجم الصادرات الايرانية خلال هذه الفترة، مبينا انها شكلت 59.2 باالتجارلمائة وزنا، و62.4 بالمائة قيمة، من اجمالي صادرات البلاد.

ولفت هذا المسؤول، الى ان العراق والامارات العربية المتحدة وتركيا، تصدّرت وجهات الصادرات الايرانية في هذه الفترة.

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