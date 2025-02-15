نائب رئيس الجمهورية : تطوير حقول النفط المشتركة مدرجة على اولويات الحكومة

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد رضا عارف" : ان استخدام وتطوير حقول النفط والغاز المشتركة، مدرجة ضمن الاولويات والسياسات الستراتيجية للحكومة الايرانية، وذلك نظرا لدور هذا المشروع في زيادة المحفزات وفرص العمل داخل الصناعات النفطية للبلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- عارف ادلى بهذا التصريح خلال تراسه اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة مشروع تعزيز الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز (جنوب ايران)، والمتابعات والاجراءات المتخذة في هذا الخصوص.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية، الى اهمية وضرورة تنفيذ هذا المشروع الضخم على وجه العجالة القصوى؛ بهدف تعزيز حصة البلاد من الحقل، وبالتالي زيادة العائدات المترتبة عليه.

كما نوه عارف الى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارة النفط الايرانية وصندوق التنمية الوطني، في سياق تنفيذ مشروع زيادة الضغظ لدى حقل بارس الجنوبي للغاز.

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