عراقجي: سواحلنا هي البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي

قال وزير الخارجية الإیراني "عباس عراقجي" إن تطوير الاقتصاد البحري أمر ضروري لإيران وأضاف: لقد أدركنا أن سواحلنا ليست حدود طبيعية للبلاد فحسب، بل هي أيضا البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال عراقجي خلال كلمته في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي إننا نجتمع اليوم في أرض عرفت منذ قرون بأنها جسر بين الشرق والغرب وبين الحضارات والأمم العظيمة القريبة والبعيدة.

وأضاف إن عمان، مضيفتنا الكريمة،لم تكن منذ القدم مجرد لاعب اقتصادي فحسب، بل كانت أيضا رمزا للتفاعل والحوار والدبلوماسية البناءة في منطقة المحيط الهندي و لطالما كانت هذه المنطقة على طريق التطورات العالمية، کما تلعب اليوم دورًا حاسمًا في مستقبل الاقتصاد الدولي.

وقال: على مر التاريخ، كانت البحار بمثابة البوابات التي تربط الحضارات ولطالما کان المحيط الهندي طريقا سريعا للتجارة والتبادل الثقافي والتطور الحضاري منذ آلاف السنين وقد ربط هذا الطريق، التجار من ساحل الهند إلى أفريقيا، ومن الجزر الإندونيسية إلى الخليج الفارسي، ومن إيران إلى البحر الأحمر.

الجمهورية الإسلامية الإیرانیة جعلت السياسة "الموجهة نحو البحر" في أولوية استراتيجياتها

وأكد عراقجي وفي زمن كانت الطرق البرية طويلة وغير آمنة، كان هذا المحيط هو الذي يربط الاقتصادات الناشئة ويخلق فرصًا جديدة. إلا أن عالم اليوم يشهد تغيرات جذرية. فسرعة التحولات الاقتصادية«التكنولوجية، واعتماد الدول على طرق تجارية جديدة، والحاجة إلى الأمن والتعاون الإقليمي أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي مثل هذه الحالة، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بالطرق التقليدية والأنماط القديمة للأعمال التجارية .

وأضاف: علينا أن نصمم مستقبلاً حيث لا يكون المحيط الهندي مجرد طريق عبور، بل قطباً للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي وهذه هي الفلسفة الكامنة وراء عنوان مؤتمر هذا العام "رحلة إلى آفاق جديدة للشراكة البحرية" وهذا العنوان ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة تاريخية لجميع دول المنطقة.

وتابع قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة جعلت السياسة "الموجهة نحو البحر" أولوية استراتيجية لتنميتها.

ولا يمكن لإيران كدولة يبلغ طول سواحلها أكثر من 5800 كيلومتر أن تظل غير مبالية بمستقبلها.

وأردف قائلا: إن تطوير الاقتصاد الموجه نحو البحر ليس خياراً لإيران فحسب؛ بل هو ضرورة ولقد أدركنا أن سواحلنا ليست الحدود الطبيعية للبلاد فحسب، بل هي أيضًا البوابات التي تربط إيران بالاقتصاد العالمي ومن هذا المنطلق، قامت الحكومة الرابعة عشرة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة بصياغة خطة شاملة وتشغيلية لتطوير الموانئ والنقل البحري وإنشاء سلسلة توريد إقليمية.

وقال: لشواطئ مكران مكانة خاصة في هذا المجال وقد تحولت هذه الشواطئ، التي أهملت قدراتها الطبيعية والاقتصادية لعدة قرون، إلی إحدى أولويات التنمية الوطنية اليوم.

لا ينبغي أن يكون أمن البحار أداة للضغط من جانب قوى من خارج المنطقة

وأضاف عراقجي: إن سواحل مكران "الجنة المفقودة"، يجب أن تتحول إلی القطب الاقتصادي لمستقبل إيران والمنطقة اليوم.

وقال: قد حددت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربعة أهداف رئيسية لتنمية هذه المنطقة، بالاعتماد على هذه الاستراتيجية: أولاً، تعزيز الاقتصادات المحلية ، وخلق فرص عمل مستدامة لسكان هذه المناطق، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تلعب دوراً في سلسلة التوريد الإقليمية.

ثانياً: تطوير البنية التحتية للطاقة، مع التركيز على الطاقات المتجددة ولقد أدركنا أن اقتصاد المستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة والنظيفة و إن الاستثمار في تقنيات الطاقة الجديدة وتقليل الاعتماد على الموارد الأحفورية أمر ضروري من الناحية البيئية وسيساعد ذلك على جعل هذه المنطقة أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية.

ثالثا: استكمال المعابر الدولية وتعزيز طرق النقل وإن إنشاء شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية والبحرية التي تربط إيران بالدول الأخرى في المنطقة وخارجها هو أحد الركائز الأساسية لسياستنا البحرية.

رابعا: جذب الاستثمار المحلي والأجنبي كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية قائلا: لن ينمو أي اقتصاد دون استثمار مستدام، ونحن نرحب بجميع البلدان التي تشارك في تنمية هذه المنطقة ولكن أياً من هذه الخطط لن تتحقق من دون أمن مستدام.

وأضاف: إن الأمن البحري يعد قضية أساسية للاقتصاد العالمي اليوم وتتولى الجمهورية الإسلامية الإيرانیة ، إلى جانب دورها الاقتصادي والتجاري، مسؤولية ضمان الأمن البحري وتلعب البحرية الإيرانية، بالتعاون مع دول المنطقة، دورًا مستمرًا في عمليات مكافحة القرصنة ومكافحة تهريب المخدرات والجرائم المنظمة وضمان أمن الشحن .

وأکد: نعتقد أن أمن البحار لا ينبغي أن يكون أداة للضغط أو النفوذ من قبل قوى من خارج المنطقة، بل يجب أن يكون نتيجة لتعاون دول المنطقة.

التعاون الإقليمي هو مفتاح التقدم المشترك

وأكد وزير الخارجية في ختام کلمته أنه لا يمكن لأي دولة أن تمضي قدما في طريقها التنموي الاقتصادي بمفردها وقال: إن التعاون الإقليمي هو مفتاح التقدم المشترك وتؤكد إيران التزامها بالتعددية والتعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة من خلال عضويتها في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (IORA) واجتماع القوات البحرية التابعة للرابطة (IONS) ، لكن هناك تحديا مهما في هذا السياق، وهو أن بعض القوى من خارج المنطقة تحاول وراء استغلال الفجوات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة والتأثير على التعاون الطبيعي بين دول المنطقة.

وأکد: لا يمكننا أن نسمح للمنافسة الجيوسياسية بين القوى العالمية بأن تحدد مستقبل هذه المنطقة مضیفا: يجب أن تتخذ الدول المطلة على المحيط الهندي، القرارات المتعلقة بمصير هذا المحيط لصالح شعوبها.

وقال: أنا سعيد جدًا لعقد هذا الاجتماع في البلد الصديق والأخ عمان وهي الدولة التي لطالما كانت دائما رمزا للتفاعل والحوار والدبلوماسية البناءة في المنطقة ونؤمن بأنه لا يمكن تحقيق مستقبل مستدام لشعوب المنطقة إلا من خلال التعاون والثقة المتبادلة وآمل أن يكون هذا المؤتمر بداية فصل جديد من التعاون البحري والإقليمي، مرحلة يحل فيها التعاون محل التفرقة، والتنمية محل المنافسات الهدامة. شكرًا لكم على حسن استماعكم.

یذکر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل الى العاصمة العمانية مسقط، على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي.

ویشارك الوزير عراقجي في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي، الذي يُعقد في مسقط تحت شعار "نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية".

ویستضيف هذا الاجتماع كل من عُمان والهند وسنغافورة، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من 20 دولة عضو.

وبالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في هذا الاجتماع، سيجري وزير الخارجية الإيراني لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة ومسؤولين آخرين.

انتهى/