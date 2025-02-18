 الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين تزور معرض الإنجازات العلمية الإيرانية

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۸۵۳
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تأريخ النشر:  ۱۶:۲۲  - الثلاثاء  ۱۸  ‫فبرایر‬  ۲۰۲۵ 
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الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين تزور معرض الإنجازات العلمية الإيرانية

زار النائب الأول للرئيس الايراني ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءزار النائب الأول للرئيس الايراني "محمد رضا عارف" ووفود الدول المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين معرض الإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض طهران الدولي.

وقام عارف ،صباح اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين من أربع دول، بزيارة أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية لإيران وتابعوا عن كثب تقدم التطورات العلمية والتقنية في إيران.

يقدم هذا المعرض نبذة عن المعلومات المتعلقة بأحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية للشركات الإيرانية المعرفية في مجالات الطب والصحة والزراعة والبتروكيماويات وصناعة الأغذية ومعالجة مياه الصرف الصحي والملوثات الكيميائية والمياه والطاقة.

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الكلمات الرئيسة
المؤتمر الاقتصادی ، بحر قزوین
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