بزشكيان: استخدام السيارات الكهربائية العامة، بداية مسار حماية البيئة

اعتبر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ان استخدام السيارات الكهربائية في العاصمة طهران، يشكل بداية لمسار جديد داعيا الى المضي قدما بهذا المسار وتدعيمه من اجل الحفاظ على البيئة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واشاد الرئيس بزشكيان في حفل تدشين اول حزمة للنقل العام بواسطة السيارات الكهربائية في طهران بالجهود المبذولة في هذا المجال واعتماد آليات لتحسين جودة الهواء وحماية البيئة.

ومضى يقول ان هذا المسار، سيؤثر على جميع اجزاء حياتنا بدء من التعليم والتكنولوجيات المستخدمة وصولا الى القطاعات الاخرى ويغيرها قائلا اننا نبحث عن بيئة نظيفة وهواء نقي.

واكد اننا نشيد بالاجراء الذي انطلق وندعمه بقوة، ليس في طهران وحدها بل في جميع ارجاء البلاد.

واعرب رئيس الجمهورية عن شكره لامين طهران للبدء في استخدام التراموا في طهران وقال ان هذا هو بداية جميلة مؤكدا ان حكومته ستتعاون مع امانة العاصمة في هذا المجال كما شكر القطاع الخاص الذي استثمر في هذا القطاع.

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