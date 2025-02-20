عارف: توسيع العلاقات مع افريقيا، اولوية بالنسبة لايران

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف اليوم الخميس ان توسيع العلاقات مع القارة الافريقية يمثل اولوية للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف عارف خلال لقائه اليوم رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الافريقية في طهران، انكم تعرفون ان واقع المجتمع الايراني يختلف تماما مع ما يروج له الغرب وان الحضارة الغربية التي تطلق شعار الحرية، لا تعير اي حق للدول النامية في الحياة.

واوضح ان اداء الدول الغربية في غزة ولبنان وفلسطين هو استمرار للرؤية المتمثلة في فرض عقوبات ظالمة على ايران ومن ان الدول النامية لا يحق لها ابداء وجهات نظرها.

وقال عارف في جانب اخر ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الموضوع النووي هو ان جميع دول العالم يجب ان تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة وان تستخدم هذه الامكانية لرخاء واستقرار وتعزيز مستوى حياة شعوبها

واكد ان الدول الافريقية تتمتع بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان العلاقات التجارية والاقتصادية والزراعية والثقافية والعلمية لايران مع الدول الافرقية لم ترق الى العلاقات السياسية بل ان العلاقات السياسية الجيدة والمتنامية تتطلب اليوم المزيد من التعامل والتعاطي فيما بيننا لنصل الى علاقات مستدامة وشاملة في جميع المجالات.

ومضى يقول ان لجنة افريقيا بوصفها اعلى مركز لصنع القرار في الحكومة الايرانية بالنسبة للعلاقات مع افريقيا تشكلت برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ويتم فيها تقييم اداء واليات تمتين العلاقات مع الدول الافريقية.

واوضح ان اقامة اجتماع التعاون الاقتصادي المشترك تحت اشراف هذه اللجنة، مدرج على جدول الاعمال مضيفا ان الاجتماع الثالث لهذه اللجنة سيعقد في العالم الايراني المقبل ويقام بالتزامن معه معرض اكسبو 2025 ايران. داعيا الدول الافريقية لزيارة المعرض للتعرف على امكانات وطاقات ايران.

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