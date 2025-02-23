قائد الثورة الاسلامية: ليعلم العدو أن مقاومة الظلم والاستكبار لن تنضب

في رسالة التعزية بمناسبة مراسم تشييع شهداء المقاومة؛

-اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي :" فليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم والاستكبار لم تنضب وستستمر حتى تصل إلى وجهتها إن شاء الله."

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و في رسالة تعزية سماحة قائد الثورة الاسلامية وتكريما منه للشهيدين العظيمين السید حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وبمناسبة مراسم تشييعهما، اكد سماحته :"فليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم والاستكبار لم تنضب وستستمر حتى تصل إلى وجهتها إن شاء الله."

وجاء نص رسالته التي القاها اليوم في هذه المراسم حجة الإسلام السيد مجتبى الحسيني ممثل سماحته في العراق وعضو وفد ممثلي قائد الثورة الإسلامیة إلى لبنان، عند بدء مراسم تشييع ووداع المجاهدين الشهيدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، كالاتي:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قال الله عزّ و جل: وَ لِلّٰهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤمِنینَ وَ لٰکِنَّ المُنافِقینَ لا یَعلَمون.

المجاهد الكبير والقائد الرائد للمقاومة في المنطقة السيد حسن نصر الله (اعلی الله مقامه)هو الآن في قمة مجده. سيوارى جثمانه الطاهر الثرى في أرض الجهاد في سبيل الله، ولكن روحه ومنهجه سيزدادان إشراقا يوما بعد يوم إن شاء الله، وسينيران الطريق لمن تبعه.

وليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم والاستكبار لم تنضب وستستمر حتى تصل إلى وجهتها إن شاء الله.

كما أن الاسم الطيب والوجه المشرق للسيد هاشم صفي الدين (رضوان الله علیه) ، هو أيضا نجم ساطع في تاريخ هذه المنطقة، وكان مساعدا مقربا وجزءا لا يتجزأ من قيادة المقاومة في لبنان.

سلام الله و عباده الصالحين على هذين المجاهدين العظيمين وعلى سائر المجاهدين الشجعان المخلصين الذين استشهدوا في الآونة الاخيرة، وعلى جميع شهداء الإسلام.

وتحياتي الخاصة لكم يا أبنائي الأعزاء، شباب لبنان الشجعان.

السيد علي الخامنئي

25/02/2025

انتهى/