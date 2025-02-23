الشيخ قاسم : السيد العزيز قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة

اكد الامين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم على، ان الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، "قاد المقاومة الى الأمة وقاد الأمة الى المقاومة".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- واضاف الشيخ قاسم، في كلمته خلال مراسم تشييع الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله (رض)، وخلفه، رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشهيد السيد هاشم صفي الدين (ره) : ان العدو "الاسرائيلي" لم يستطع التقدّم بسبب المقاومة وصمودها وعطاءاتها؛ مشددا على ان "المقاومة موجودة قوية عددًا وعدّة"، وان "اسرائيل" لاستتطيع أن تستمرّ في احتلالها وعدوانها.

ومضى الى القول : نحن أبناء الإمام الخامنئي، والإمام الخميني، والإمام موسى الصدر، والسيد عباس الموسوي، والسيد حسن نصر الله، والسيد هاشم صفي الدين؛ مردفا، بانه "لا يمكن لأحد أن يطلب منا أن ننكشف وأن نقدم ما لدينا من قوة، وسنُمارس عملنا في المقاومة نصبر أو نُطلق متى نرى مناسبًا.. والمقاومة تُكتب بالدماء ولا تحتاج الى الحبر على الورق".

وفي جانب من كلمته بالمناسبة اليوم، وجّه الامين العام لحزب الله، خطابه الى الامريكيين قائلا : اعرفوا أيها الأميركيون، أنه إذا كنتم تحاولون الضغط على لبنان فلم تتمكنوا من تحقيق أهدافكم، وأنصحكم بأن تكفّوا عن هذه المؤامرات.

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