وزير الدفاع: ردنا الحاسم على تجاوزات العدو مؤكد وحتمي

صرح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة" انه بوجود الشباب الايراني الباسل، فلا مكان للخوف من العدو، والرد الحاسم على تجاوزاته مؤكد وحتمي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي مهرجان الشباب الجندي السابع عشر،اشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد الطيار "عزيز نصير زادة" الى ان الأعداء يحاولون دائما خلق التفرقة والانقسام بين الشعب الايراني تحت ذرائع مختلفة، لكن الجنود ذو البصيرة والحكنة لن يسمحوا أبدا بالمساس بالأخوة والوحدة الوطنية.

وأضاف العميد نصيرزاده: اؤكد لكم انه مع الإصرار والحماس الذي رأيته في هؤلاء الشباب الأعزاء الغيارى، فانه لا خيار امام الخوف من العدو والتراجع عن مبادئنا ومثلنا العليا.

كما اكد نصير زادة على انه وبوجود هؤلاء الشباب الغيارى ،فإن الرد الحاسم على خطأ العدو المحتمل الذي يجعل العدو يندم على فلعته هو أمر مؤكد وحتمي.

ومضى يقول انه وبوجود هؤلاء الشباب الشجعان ، فإنه سيتم تحويل التهديدات الى فرص ولن يترددوا في الدفاع عن تراب الوطن وقيمه بقبضة فولاذية مدعمة بسلاح الإيمان والشجاعة.

وتابع انه ومع وجود هؤلاء الشباب العلماء سوف يتم التغلب على المصاعب والعقبات والتهديدات والعقوبات للوصول الى قمم المجد والعزة .

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