نائب قائد الحرس الثوري: عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ في وقتها اللازم

اشار نائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية الى تنفيذ عمليتي "الوعد الصادق 1 و 2" ، مؤكدا بان عملية "الوعد الصادق 3" ستنفذ ايضا في وقتها اللازم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال العميد علي فضلي، مساء الخميس، خلال مراسم احياء ذكرى الشهيدين الحاج حسين خرازي والشهيد عبد الرسول زرين (من شهداء الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988) وإحياء ذكرى شهداء الحادث الإرهابي على طريق خاش - زاهدان (جنوب شرق): ان وجود جبهة المقاومة من اليمن إلى غزة يشير إلى أن هؤلاء المقاتلين هم في خط الدفاع عن دين الله، وهذه كانت المدرسة التي وصفها الحاج قاسم سليماني عندما قال: "نموذجنا في جبهة المقاومة هو الدفاع المقدس (1980-1988)". في الواقع، فإن الشهيد حججي وأمثاله هم نتيجة المعرفة بهذه المدرسة وبأشخاص مثل الشهيد خرازي والشهيد كاظمي.

وفي إشارة إلى قول الإمام الخميني (رض) بأن فتح خرمشهر ليس فتح أرض، بل فتح القيم الإسلامية، قال: "لقد جرى تنفيذ عمليتي "الوعد الصادق" 1 و 2 وسيتم تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3" ايضا في وقتها اللازم.

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