قالیباف: أي دولة تعتمد على الآخرين لضمان أمنها سوف تفشل

قال رئيس مجلس الشوری الإسلامي "محمد باقر قالیباف" : لقد شهد العالم أن أي دولة تعتمد على الآخرين لضمان أمنها وتنمیتها أو لديها أدنى أمل أو ثقة في المستكبرين، مصيرها الفشل.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال قاليباف اليوم الأحد: اليوم خرجت القفازات المخملية من أيدي المتنمرين في العالم وبرزت أيديهم المصنوعة من الحديد الزهر.

وأضاف: لقد كانت الثورة الإسلامية انتفاضة ونهضة عقلانية نابعة من التجربة التاريخية للشعب الإيراني، التي أعطت العزة لهذه الأرض.

وقال إن نظام الهیمنة يستخدم أصدقاءه لتحقيق أغراضه الشريرة بوعود لا أساس لها ومن ثم يتخلى عنها ويتركهم وشأنهم.

وأضاف قاليباف: القرآن الكريم يعلن أن المستكبرين هم دائما ناقضون للمعاهدات وعنيدون ومخادعون كما تبين التجربة التاريخية للشعب الإيراني أن كل هذه الخصائص هي المنطق الذي يحكم السلوك الأميركي و قبل ذلك فضح قائد الثورة الحكيم طبيعة جشع الغرب.

وأكد قالیباف: الشعب الإيراني ذكي، وبعون الله سنستخدم تجاربنا وتجارب الآخرين بالشكل الصحيح.

وتابع قائلا: إن الإيمان الحقيقي بالتقاليد الإلهية، والإيمان بالشعب، ودعم ولایة الفقیه، والسعي الحثيث لبناء إيران القوية، وتحسين معيشة أبناء الوطن الشرفاء، وعدم تصنيف شعب إيران، وهو المالك الرئيسي والدائم لهذه الأرض، سيجعل إيران، عزيزة وتتغلب على الصعوبات والمصاعب .

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