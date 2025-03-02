مساعد وزير الخارجية الايراني يمثل الحكومة في حفل تنصيب رئيس الأوروغواي

مثل مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الامريكية "عيسى كاملي" حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حفل تنصيب رئيس الأوروغواي الجديد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وعلى هامش مراسم التنصيب هذه، التقى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الامريكية "عيسى كاملي" بوزير خارجية الأوروغواي الجديد "ماريو لوبتكين"،ناقلا اليه ولحكومة بلاده رسالة التهنئة والسلام والصداقة من إيران جكومة وشعبا ، معربا عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين البلدين أكثر في فترة الحكومة الجديدة.

وخلال الاجتماعات المنفصلة لمساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الامريكية مع المديرين السياسيين والاقتصاديين بوزارة خارجية الأوروغواي، تم استعراض آخر تطورات العلاقات الثنائية، و تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية المهمة والتطورات في أمريكا اللاتينية وغرب آسيا.

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