المتحدثة باسم الحكومة: هدفنا یتمثل في تحسين وضع المجتمع وحل مشاكل الشعب

قالت المتحدثة باسم الحكومة "فاطمة مهاجراني" أن الحكومة الإيرانية الحالية تتابع الوفاق بإخلاص وهي النهج الوحيد الذي يمكن أن يساعد في حل مشاكل الشعب ومن هذا المنطلق فإن الإقالة والاستقالة لن تخرج الحكومة من الوفاق، مضیفة أن هدفنا هو تحسين وضع المجتمع والوضع الاقتصادي وحل مشاكل الشعب.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقالت "فاطمة مهاجراني" في مؤتمرها الصحفي الیوم الثلاثاء أن الحكومة الإيرانية الحالية لم تختار الوفاق كشعار فحسب، بل كاستراتيجية لها أيضًا.

وأضافت أن الحكومة، تتابع الوفاق بإخلاص وهي النهج الوحيد الذي يمكن أن يساعد في حل مشاكل الشعب ومن هذا المنطلق فإن الإقالة والاستقالة لن تخرج الحكومة من الوفاق.

وتابعت قائلة: نحن نعتقد بالوفاق وحل مشاكل الشعب وهدفنا تحسين وضع المجتمع والوضع الاقتصادي وحل مشاكل شعبنا.

رسالة إلى رئيس أوكرانيا

وقالت مهاجراني ردا على سؤال بشأن رسالتها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: الأمن مسألة داخلية، ولا يمكن شراؤه، ويجب أن نخلق الأمن في قلوب الشعب لیکون ركيزة یقوم عليها النظام والحكومة. وخاطبت مهاجراني زيلينسكي قائلة: لا تقامر بممتلكات بلدك واحرص على عدم خسارة ممتلكات وثروات بلدك في هذه المقامرة.

سياسة إيران الخارجية تقوم على علاقات متوازنة مع جميع الدول

وقالت مهاجراني بخصوص الزيارة الأخيرة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "ستار هاشمي" إلى صربيا: إن سياسة إيران الخارجية تقوم على علاقات متوازنة مع جميع الدول ونعتزم استخدام كافة إمكانيات التبادل مع العالم بما يتناسب مع قدرات الدول المختلفة؛ وأوروبا هي أيضاً إحدى هذه القدرات، وصربيا بلد له جذور مشتركة معنا في مختلف المجالات.

واستطردت قائلة: نتطلع للتوجه نحو الدول التي يمكننا التعاون معها في ظل نهج الاستخدام الأقصى والقدرة التكنولوجية الجيدة جدًا الموجودة في البلاد.

سياسة ترامب هي استمرار الإبادة الجماعية لشعب غزة

وردا على سؤال حول غزة وخطة "ترامب" بشأن التهجير القسري لسكان غزة، قالت: غزة جزء من فلسطين ومهد الديانات السماوية، ولا يمكن إنكار انتماء هذا الجزء إلى فلسطين بأي شكل من الأشكال.

وأضافت: سياسة ترامب هذه هي استمرار للإبادة الجماعية لشعب غزة والتاريخ لا ينسى الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ونأمل ألا يحدث ذلك.

وتابعت قائلة: إن نهجنا هو مساعدة الشعب الفلسطيني ونأمل أن يتم التقليل من هذه الجريمة ضد الإنسانية في أقرب وقت ممكن وأن يعود الشعب الفلسطيني إلى وطنه وبیته الأصلي.

وردا على سؤال حول تحرك إيران لاستعادة حقها وحصتها من نهر هیرمند، قالت: من الطبيعي أن تجري الدول مناقشات مع بعضها البعض حول قضايا الموارد الخاصة بها وإن زيارة وزير الخارجية لكابول تسببت في تدفق المياه نحو بلادنا وإن المياه المتدفقة نحو بلادنا لم تكن فقط بسبب الأمطار وآمل أن تستمر هذه العملیة.

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