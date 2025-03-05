الرئيس بزشكيان يوعز بإزالة العوائق والمشاكل أمام الشركات الناشئة وتسهيل أنشطتها

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سعي الحكومة لتوفير الطاقة التي تحتاجها الشركات التكنولوجية والرقمية، باعتباره مطلبا جديا للناشطين في هذا المجال، واوعز لوزير الاتصالات وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بإيلاء المزيد من الاهتمام لإزالة العقبات والمشاكل أمام الشركات الناشئة وتسهيل أنشطتها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وخلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي عقد الثلاثاء في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اكد بزشكيان أن مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها الشركات الناشئة تعود بالنفع على الناس وتساهم في نمو وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وأضاف: "اليوم، نسعى ليس فقط إلى عدم التخلف عن دول المنطقة، بل أيضًا إلى أن نكون روادًا في العديد من المجالات، بناءً على وثيقة الرؤية التي حددها قائد الثورة الاسلامية ، وفي هذا الصدد، ستكون أنشطة الشركات الناشئة في قطاع الاقتصاد الرقمي بمثابة حلول للمشاكل في مختلف مجالات البلاد".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن أساس عمل الحكومة اليوم هو دعم وتعزيز ناشطي الاقتصاد الرقمي بهدف تحقيق حصة 10 في المائة من هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، واضاف: "تعتبر الحكومة أنه من واجبها تعديل أو تغيير تلك القوانين واللوائح التي من شأنها تسهيل أنشطة الشركات في الاقتصاد الرقمي".

واعتبر بزشكيان حضور ودور ممثلي ناشطي الاقتصاد الرقمي في مراكز صنع القرار مؤثرا للغاية، وقال: "من الضروري أيضا أن يكون ممثلو الدوائر التشريعية في هذا المجال حاضرين في الندوات والمؤتمرات التي تقام في مجال الاقتصاد الرقمي حتى يتم أخذ مطالب وهموم ناشطي الاقتصاد الرقمي بعين الاعتبار".

وفي إشارة إلى تخطيط الحكومة لاستخدام قدرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعالجة الاختلالات، قال رئيس الجمهورية: "إن شركاتكم الناشئة يمكن أن تلعب دوراً في مساعدة الحكومة في قطاع إدارة البيانات، والقضاء على جذور الفساد والتمييز، وخلق الشفافية والسلامة في إدارة شؤون البلاد".

وأكد سعي الحكومة إلى إرساء التنسيق لغرض الاستقرار في صنع القرار، وكذلك توفير الطاقة اللازمة للشركات التكنولوجية والرقمية، كمطلبين جديين للناشطين في هذا المجال، واوعز لوزير الاتصالات وأمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بإيلاء المزيد من الاهتمام لإزالة العقبات والمشاكل أمام الشركات الناشئة وتسهيل أنشطتها.

ودعا الرئيس بزشكيان أيضا أمين المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني إلى تجنب أي إجراء من شأنه أن يخلق عقبات أمام أنشطة الشركات الناشئة.

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