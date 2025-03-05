قائد الثورة الاسلامية: يجب التعامل بجدية مع حركة غرس الاشجار الوطنية

أكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التعامل بجدية مع حركة غرس الاشجار الوطنية التي بدأت في حكومة الشهيد رئيسي ،قائلا: ان هذا المشروع الذي بدأ العام الماضي وما زال مستمر، يظهر أن زراعة مليار شجرة في أربع سنوات أمر ممكن، وعلى الجهات الحكومية مساعدة الشعب في هذا المجال.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وبمناسبة اسبوع الموارد الطبيعية ويوم الشجرة في ايران، قام قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء بغرس 3 شتلات.

وبعد غرسه لثلاث شتلات، اعتبر سماحته بأن غرس الأشجار نشاطا مربحا واستشرافيا ومنتجا للثروة،مؤكدا على ضرورة الاهتمام الجاد بحركة غرس الأشجار الوطنية التي بدأت العام الماضي في حكومة الشهيد رئيسي،داعيا جميع الناس أن يشاركوا في غرس الأشجار كعمل صالح، بحيث انه مع زيادة الأشجار، ستكون بيئة الحياة منعشة ونقية.

وصرح قائد الثورة الإسلامية بان غرس الأشجار السنوي الذي يقوم به هو عمل رمزي للتذكير بأن غرس الأشجار لا يقتصر على الشباب فحسب، بل يجب على جميع الناس من مختلف الأعمار أن يجدوا الحماس والحافز لهذا العمل الهام والكبير والضروري والجميل.

واكد اية الله العظمى الخامنئي على ان زراعة الأشجار يعد استثمارا مربحا بشتى الطرق وينتج الثروة،مضيفا بان زراعة الأشجار لأي سبب كان، سواء للاستفادة من ثمار الأشجار المثمرة، أو الاستفادة من أخشاب الأشجار التي يكون أخشابها ذات قيمة، هو عمل مربح تماما لا ضرر فيه.

وبالاشارة الى ان الأشجار والبساتين مسؤولة عن تحسين صحة الهواء ونقائه، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للبيئة، وموضحا بأن الأشجار والنباتات تعمل أيضا على إنعاش بيئة الحياة الانسانية التي تنعش روح الإنسان لأن الأشجار والنباتات تسر العين والقلب ايضا.

كما أكد سماحته على ضرورة التعامل بجدية مع حركة غرس الاشجار الوطنية التي بدأت في حكومة الشهيد رئيسي،قائلا: ان هذا المشروع الذي بدأ العام الماضي وما زال مستمر، يظهر أن زراعة مليار شجرة في أربع سنوات أمر ممكن، وعلى الجهات الحكومية مساعدة الشعب في هذا المجال.

هذا وحذّر قائد الثورة الاسلامية من قطع الأشجار وتغيير استخدام الأراضي الزراعية، مضيفا بأن قطع الأشجار إلا في الحالات الفنية والضرورية خسارة ومخاطرة ويجب منع تدمير الغابات وتحويل الأراضي الزراعية.

وبمناسبة اسبوع الموارد الطبيعية ويوم الشجرة في ايران، وتحتفل ايران من کل عام باليوم الوطني للشجرة لتشجيع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي في الحدائق والغابات وجميع انحاء البلاد.

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