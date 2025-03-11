رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحصول على تكنولوجيا الكم لخدمة المستقبل

اعتبر رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، أن الحصول على التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقنية الكم، أمر في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل البلاد؛ مبينا ان الخطوة الأولى نحو التقدم المنهجي في مجال تطوير هذه التقانة متمثلة في اكتساب المعلومات حول إمكانيات البلاد وموقعها مقارنة بالدول الأخرى، ومن ثم وضع خطط وسياسات مناسبة لبلوغ المرتبة المرجوة في هذا الخصوص.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأدلی الرئيس بزشكيان بهذا التصريح خلال تراسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس قيادة تقانة "الكوانتوم" (الكم)، حيث تم استعراض آخر البرامج والإجراءات المتخذة في هذا المجال.

وأشار رئيس الايراني إلى أهمية وسرعة تقدم التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقانة الكمّ على المستوى العالمي، واعتبر أن التوصل الى هذه التقنيات ضروري للغاية خدمة لمستقبل البلاد، وخاصة في المجالات التجارية والاتصالات والأمن والدفاع.

كما نوّه بزشكيان الى اهمية تدريب الكوادر البشرية المختصصة والمؤهلة كأحد المحاور الرئيسية في سياق تطوير تقانة الكم داخل البلاد، ووجّه بالتركيز على تدريب الطلاب الجامعيين الموهوبين في عدد من الجامعات الرائدة بالتعاون مع المراكز البحثية المهمة ذات الصلة، وذلك بهدف ضمان افضل لعمليات دعم وتطوير هذه التقنية.

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