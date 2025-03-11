رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحصول على تكنولوجيا الكم لخدمة المستقبل

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأدلی الرئيس بزشكيان بهذا التصريح خلال تراسه، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس قيادة تقانة "الكوانتوم" (الكم)، حيث تم استعراض آخر البرامج والإجراءات المتخذة في هذا المجال.
وأشار رئيس الايراني إلى أهمية وسرعة تقدم التقنيات الناشئة، بما في ذلك تقانة الكمّ على المستوى العالمي، واعتبر أن التوصل الى هذه التقنيات ضروري للغاية خدمة لمستقبل البلاد، وخاصة في المجالات التجارية والاتصالات والأمن والدفاع.
كما نوّه بزشكيان الى اهمية تدريب الكوادر البشرية المختصصة والمؤهلة كأحد المحاور الرئيسية في سياق تطوير تقانة الكم داخل البلاد، ووجّه بالتركيز على تدريب الطلاب الجامعيين الموهوبين في عدد من الجامعات الرائدة بالتعاون مع المراكز البحثية المهمة ذات الصلة، وذلك بهدف ضمان افضل لعمليات دعم وتطوير هذه التقنية.
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