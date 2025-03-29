الحوزة العلمية توجه رسالة الشكر إلى الشعب الإيراني للمشاركة في مسيرات يوم القدس

وجهت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم رسالة الشكر والتقدير إلى الشعب الإيراني للمشاركة الملحمية في مسيرات يوم القدس العالمي، مؤكدة أن الشعب الإيراني الواعي سجل أحد أعظم مسيرات يوم القدس في التاريخ.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأعلنت رابطة مدرسي الحوزة العلمية قالت اليوم السبت : لقد سجل الشعب الإيراني الواعي أحد أفضل وأروع وأعز مسيرات يوم القدس في التاريخ؛ مضيفة : الشعب الإيراني المؤمن والصائم أظهر من خلال الوحدة والاقتدار الوطني، مرة أخرى دعمه للشعب الفلسطيني المظلوم والقدس الشريف والمظلومين في العالم، ودعى العالم إلى اليقظة ومقارعة "إسرائيل".

وتابعت : نؤكد مرة أخرى على صدق الوعود الإلهية بتحقيق النصر في جبهة مواجهة مع الظالمين، مؤكدة أن زوال الكيان الصهيوني الغاصب أمر حتمي، وأن تحرير القدس العزيز سيتحقق في ظل العون الإلهي والجهاد والصمود.

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