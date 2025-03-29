قائد الثورة الإسلامية يؤم المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك

قال رئيس لجنة إقامة صلاة عيد الفطر في إيران "حجة الاسلام علي نوري" : إن مراسم صلاة عيد الفطر المبارك بالعاصمة طهران، ستقام بإمامة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، وفي مصلى الامام الخميني (رض) الكبير.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- و أوضح "حجة الاسلام علي نوري" اليوم السبت في تصريح خلال مؤتمر صحفي للجنة إقامة صلاة عيد الفطر في طهران : بعد تحري هلال شوال، سيتم الإعلان عن يوم عيد الفطر السعيد من قبل مركز الاستهلال التابع لمكتب قائد الثورة الإسلامية؛ قائلا : ستقام صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية "آية الله العظمى السيد علي خامنئي"، في الساعة 8:00 صباحا في مصلى الامام الخميني (رض) الكبير.

وتابع : أبواب مصلى "الإمام الخميني (رض)" الكبير تفتح بدءا من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش).

انتهى/