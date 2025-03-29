 قائد الثورة الإسلامية يؤم المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۹۰۴
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تأريخ النشر:  ۱۷:۰۸  - السَّبْت  ۲۹  ‫مارس‬  ۲۰۲۵ 
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قائد الثورة الإسلامية يؤم المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك

قال رئيس لجنة إقامة صلاة عيد الفطر في إيران "حجة الاسلام علي نوري" : إن مراسم صلاة عيد الفطر المبارك بالعاصمة طهران، ستقام بإمامة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، وفي مصلى الامام الخميني (رض) الكبير.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءو أوضح "حجة الاسلام علي نوري"  اليوم السبت في تصريح خلال مؤتمر صحفي للجنة إقامة صلاة عيد الفطر في طهران : بعد تحري هلال شوال، سيتم الإعلان عن يوم عيد الفطر السعيد من قبل مركز الاستهلال التابع لمكتب قائد الثورة الإسلامية؛ قائلا : ستقام صلاة عيد الفطر بإمامة قائد الثورة الإسلامية "آية الله العظمى السيد علي خامنئي"، في الساعة 8:00 صباحا في مصلى الامام الخميني (رض) الكبير.

وتابع : أبواب مصلى "الإمام الخميني (رض)" الكبير تفتح بدءا من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بتوقيت غرينتش).

انتهى/

الكلمات الرئيسة
قائد الثورة الاسلامیه ، عید الفطر السعید
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