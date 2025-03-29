إيران وتركمانستان تسعيان إلى زيادة النقل البري والسككي والبحري

أكدت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق ورئيس وكالة النقل والاتصالات التركمانية محمد خان تشاكيف على زيادة حجم النقل البري والسككي والبحري، وكذلك النقل المتعدد الوسائط بین البلدين.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- التقت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانة صادق مع رئيس وكالة النقل والاتصالات التركمانية محمد خان تشاكيف على هامش مؤتمر "عام السلام والثقة: الحوار من أجل الأطفال" في تركمانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية زيادة حجم النقل البري والسككي والبحري، وكذلك النقل المتعدد الوسائط بین البلدين بناء على خطة العمل المتفق عليها بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن إيران وتركمانستان تشتركان في حدود برية ومائية تمتد على مسافة 1200 كيلومتر.

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