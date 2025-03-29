وزير الثقافة الإيراني يهنئ الدول الإسلامية بعيد الفطر

هنأ وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "عباس صالحي" وزراء الثقافة في الدول الإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد؛ مؤكدا على تعزيز التفاعلات الثقافية والفنية بين الشعوب الإسلامية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال" بأن "عباس صالحي" قال في رسالته اليوم السبت عشية عيد الفطر السعيد : يأتي عيد الفطر، موسم تجلي الإيمان وطهارة القلوب؛ عيد يبشر بالرحمة والوحدة والتواصل بين قلوب المؤمنين.

وأضاف : في عالمنا المضطرب حيث تستهدف فيه موجة الإسلاموفوبيا والتفرقة، الكيان الروحي والثقافي للأمة الإسلامية، يذكرنا عيد الفطر بحقيقة عميقة؛ حقيقة الأخوة والصداقة والوحدة بين الشعوب الإسلامية.

وهنأ وزير الثقافة الإيراني نظرائه في الدول الإسلامية وأصحاب الثقافة والفن والإخوة والأخوات المسلمين في جميع أنحاء العالم بحلول هذا العيد السعيد؛ قائلا : نعتزم تقديم صورة واضحة لحقيقة الإسلام في مواجهة التحريفات والدعايات المسمومة في العالم المعاصر، وذلك من خلال تعزيز التفاعلات الثقافية والفنية بين الشعوب الإسلامية.

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