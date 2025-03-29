إقامة مراسم يوم القدس العالمي في أيرلندا

إرنا أقيمت مراسم يوم القدس العالمي في المركز الإسلامي لأهل البيت في أيرلندا، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية في دبلن وجمع من النشطاء والشخصيات الثقافية ومناصري القضية الفلسطينية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأقيمت مراسم يوم القدس في المركز الإسلامي لأهل البيت في دبلن بأيرلندا حيث شارك فيها "سعيد خالوزادة" القائم بأعمال السفارة الإيرانية في دبلن، وشخصيات ثقافية وناشطين إعلاميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومناصري فلسطين في أيرلندا وقاموا بإلقاء كلمات حول أهمية القضية الفلسطينية كقضية إنسانية.

واعتبر المشاركون في هذه المراسم أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه تجاه القضية الفلسطينية دليل على الخضوع للثروة والسلطة وتفضيلها على الإنسانية؛ مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك فرض عقوبات حاسمة وشاملة على الكيان الصهيوني.

كما شدد المشاركون على ضرورة مواجهة جرائم الكيان الصهيوني وتجنب أي تطبيع للإرهاب والعنف الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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