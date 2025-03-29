مسؤول إيراني : نقل 43 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد

أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني "عسكر جلاليان" عن نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأوضح" بأن "عسكر جلاليان" يوم السبت أنه في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و 4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وأضاف : أنه تم نقل 23 محكوما إيرانيا في سجون السليمانية بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وتابع : تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، في إطار اتفاقية تبادل المحكومين، لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.

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