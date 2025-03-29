 مسؤول إيراني : نقل 43 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۹۹۰۹
الصفحة الرئیسیة » عناوین کل اخبار
تأريخ النشر:  ۱۷:۴۶  - السَّبْت  ۲۹  ‫مارس‬  ۲۰۲۵ 
حجم الخط
نسخة للطباعة أرسل إلى صديق
حفظ

مسؤول إيراني : نقل 43 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد

أعلن مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والشؤون الدولية الإيراني "عسكر جلاليان" عن نقل 43 محكوما إيرانيا في السجون العراقية إلى البلاد.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوأوضح" بأن "عسكر جلاليان" يوم السبت أنه في إطار تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين إيران والعراق، تم نقل 20 محكوما إيرانيا في سجون إقليم كردستان العراق، بينهم 16 رجلا و 4 نساء، إلى البلاد لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وأضاف : أنه تم نقل 23 محكوما إيرانيا في سجون السليمانية بالعراق إلى إيران بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضاء بقية فترة محكوميتهم.

وتابع :  تم نقل 180 محكوما إيرانيا في سجون دول أخرى إلى إيران خلال الشهر الماضي، في إطار اتفاقية تبادل المحكومين، لقضاء بقية فترة محكوميتهم في إيران.

انتهى/

الكلمات الرئيسة
مسؤول ایرانی ، العراق ، ایران
رأیکم