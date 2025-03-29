أمطار غزيرة تقتل 4 أشخاص جنوبي تكساس

أدت الأمطار الغزيرة على الحدود بين تكساس في الولايات المتحدة والمكسيك إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، بعضهم غرقًا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- كما تسببت الأمطار في احتجاز مئات الأشخاص في المنازل المغمورة بالمياه والسيارات المحاصرة. فيما استجابت طواقم الطوارئ لطلبات المساعدة التي استمرت يوم الجمعة مع استمرار هطول الأمطار.

وحذر المسؤولون من أن الدمار الناجم عن العواصف القياسية في أجزاء من وادي ريو غراندي السفلي في تكساس قد يكون أكبر بكثير من التقديرات الحالية.

وسعى مئات الأشخاص إلى البحث عن مأوى مؤقت في المكسيك، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جنودا يخوضون وسط مياه تصل إلى صدورهم.

على الجانب الأمريكي، لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في مقاطعة هيدالغو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بلغ ارتفاعها 53 سنتيمترا في فيضانات في مدينة هارلينجن هذا الأسبوع، وفقا للمسؤولين.

وتشتهر المنطقة بأراضيها الزراعية الخصبة، وقال وزير الزراعة في ولاية تكساس إن الأضرار شملت خسائر كبيرة في المحاصيل والثروة الحيوانية.

وقال مسؤولون في مقاطعة هيدالغو في بيان إنهم ليس لديهم معلومات أخرى بشأن الوفيات الثلاث بخلاف أنها مرتبطة بجهود إنفاذ القانون.

أعلنت ولاية تاماوليباس المكسيكية أن رجلاً يبلغ من العمر 83 عاماً غرق في رينوسا، على الجانب الآخر من الحدود من ماكالين بولاية تكساس.

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