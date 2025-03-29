نمو كبير في نقل البضائع عبر السكك الحديدية بين إيران وتركمنستان

أعلن المدير العام لسكك حديد خراسان (شرق البلاد) "مصطفى نصيري ورغ" عن تبادل مليون و 950 ألف طن من البضائع عبر منفذ سرخس الحدودي بالسكك الحديدية مع تركمانستان خلال العام الماضي (الإيراني)، مسجلا زيادة قدرها 65% مقارنة بالعام الماضي.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأوضح "مصطفى نصيري ورك" في تصريح صحفی" يوم السبت، أن مليون و 750 ألف طن من البضائع مصدرها من تركمانستان، وأن نحو 80% من هذه الكمية هي من الكبريت.

وأضاف أن المسار الرئيسي للنقل العابر هو مسار سرخس إلى بندر عباس، مشيرا إلى أن إجمالي النقل العابر عبر منفذ سرخس الحدودي بالسكك الحديدية بلغ 3 ملايين و 120 ألف طن من البضائع العابرة والمنتجات المصدرة خلال العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 35%.

يذكر أن منفذ سرخس الحدودي يقع في أقصى شمال شرق إيران في محافظة خراسان رضوي، على بعد 185 كيلومترا شمال شرق مدينة مشهد، على الحدود مع تركمانستان، ويعتبر من أهم نقاط التجارة والنقل العابر للبلاد، خاصة مع دول آسيا الوسطى.

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