حماس توافق على خطة جديدة لوقف إطلاق النار

أفادت مصادر مصرية أن حركة حماس وافقت على خطة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة تزامنًا مع عيد الفطر.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وأكدت المصادر المصرية لصحيفة "العربي الجديد" أن حماس قد وافقت على الخطة الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة خلال عيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس قد وافقت أيضًا على إطلاق سراح الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر وأربعة أسرى آخرين.

وأكدت المصادر أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان مسؤول مصري بارز قد صرح في وقت سابق لصحيفة "الأخبار" اللبنانية بأن الموقف الأمريكي تجاه اتفاق تبادل الأسرى قد أصبح أكثر إيجابية، معربًا عن أمله في تحقيق تقدم في المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق، قال "سهيل الهندي" عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن هناك محادثات مكثفة جارية مع الوسطاء، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة.

وأضاف الهندي في حديثه لشبكة "الجزيرة" أن الحركة تتفاوض بمرونة كبيرة للوصول إلى وقف إطلاق نار يشمل إنهاء العدوان ورفع الحصار.

وتمنى أن تؤدي هذه المفاوضات في الأيام القادمة إلى وقف ممارسات القتل ضد سكان غزة.

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