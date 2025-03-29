رئيس الجمهورية يبلغ 12 قانوناً أقرها مجلس الشوری الإسلامي لتنفيذها

قام رئيس الجمهورية مسعود بزشکیان بابلاغ 12 قانون صادق عليها مجلس الشورى الاسلامي للاجهزة ذات الصلة لتنفيذها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وتشتمل القوانين على قانون اتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية بيلاروسيا بشأن نقل المحكوم عليهم لقضاء ما تبقى من عقوبتهم، وقانون معاهدة بين جمهورية إيران الإسلامية وماليزيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وقانون اتفاقية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وقانون المساعدة بين جمهورية إيران الإسلامية وماليزيا بشأن تسليم المجرمين، وقانون معاهدة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وقانون الموازنة العامة لسنة 1404هـ (الجزء الثاني).

وجاء هذا التبليغ عملا بالمادة 123 من الدستور.

انتهی/