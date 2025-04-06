إيران وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الریاضة

تم التوقيع على مذكرة تعاون رياضي بين اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية وطاجيكستان قبل الاجتماع الرسمي للجنة الأولمبية لآسيا الوسطى وغرب آسيا.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- ورافق رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية "محمود خسروي وفا" في هذا اللقاء،الأمين العام للجنة علي رضا حقیقیان سفير بلادنا ومسؤولو اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة بجمهورية طاجيكستان.

ومن أهم بنود اتفاقية التعاون الرياضي هذه، استغلال القدرات الرياضية للبلدين وتبادل المدربين والمشاركة في البطولات وإقامة الدورات التدريبية واستخدام إمكانات كل منهما في التخصصات الحائزة على الميداليات.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس طاجيكستان "إمام علي رحمن" هو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لهذا البلد.

یذکر ان رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية "محمود خسروي وفا" توجه امس السبت الى طاجيكستان للمشاركة في الاجتماع الإقليمي لرؤساء اللجان الأولمبية لآسيا الوسطى.

كما يشار الى ان اللجان الأولمبية لإيران وتركمانستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأفغانستان، تعتبر أعضاء في آسيا الوسطى وتعقد اجتماعاتها كل عام من أجل زيادة تنسيق التفاعلات الإقليمية والوطنية في مجال الرياضة.

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