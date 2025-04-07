عراقجي: مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي:لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال "عراقجي" في تصریح صحفی اليوم الاثنین: إن مسؤولية المفاوضات ستكون على عاتق وزارة الخارجية. اقتراح التفاوض المباشر غير مقبول لدينا للأسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا لكننا مستعدون للمفاوضات غير المباشرة عبر عمان.

وأضاف: الكرة الآن في ملعب أمريكا للرد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، رغم أننا لسنا في عجلة من أمرنا. لا صحة لأي من التكهنات بشأن أسماء المفاوضين، لكن المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة مع وزارة الخارجية وإدارتها ستكون على عاتق وزير الخارجية.

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