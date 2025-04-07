عارف: قائد الثورة يؤكد على حفظ وتعزيز أجواء الهدوء والاستقرار في البلاد

أشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف بجهود وإجراءات هيئة تنظيم السوق لاستقرار سوق السلع الأساسية خلال عطلة النوروز وشهر رمضان المبارك، وقال: "إن قائد الثورة يؤكد على حفظ وتعزيز أجواء الهدوء والاستقرار في البلاد".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال محمد رضا عارف، مساء الأحد في اجتماع هيئة تنظيم السوق، بحضور وزراء "العدل" و"الصناعة والمناجم والتجارة" و"الجهاد الزراعي" و"التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية" و"الطرق وبناء المدن" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ونائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية والمتحدث باسم الحكومة وأمين مجلس الوزراء ومسؤولو المؤسسات ذات الصلة: "لقد نجحت الحكومة، وخاصة هيئة تنظيم السوق، في مكافحة الغلاء على الرغم من الارتفاع العالمي للأسعار".

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى جهود ومساعي الأجهزة الرقابية، ومنها هيئة حماية المستهلك والمنتج وغرفة التجارة ومديريات المحافظات، في التعامل مع المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، وقال: "إن تجربة الحكومة الناجحة في الحفاظ على الاستقرار الحالي في السوق يجب ان تستمر بقوة طوال العام".

واعتبر حفظ وتعزيز الهدوء والاستقرار في البلاد ضمن تاكيدات قائد الثورة الاسلامية واستراتيجيات الدولة والحكومة الرابعة عشرة، وقال: "في لقاءاته مع الحكومة ومسؤولي الدولة، يوصى قائد الثورة دائمًا بالحفاظ على الهدوء وتعزيزه في البلاد. ومنذ البداية، اتبعت الحكومة الرابعة عشرة، رغم الصعوبات والظروف التي كانت تشهدها البلاد، هذه الاستراتيجية لإدارة المجتمع بأفضل الظروف الممكنة، وخاصةً في مجال سبل العيش".

وفي الاجتماع قدم وزيرا الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي، تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع التي يحتاجها المواطنون خلال عطلة عيد النوروز وشهر رمضان المبارك.

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