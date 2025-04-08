مهاجراني: اذا تم إجراء الحوار باحترام سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في عُمان

في المؤتمر الصحفي الاسبوعي؛

قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" انه اذا تم إجراء الحوار باحترام فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عُمان، مؤكدة على ان الحكومة الايرانية تؤمن بالتفاوض.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وفي اول مؤتمر صحفي لها في العام الايراني الجديد، اكدت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "فاطمة مهاجراني" على ان الحكومة الايرانية تؤمن بالتفاوض، قائلة:انه اذا تم إجراء الحوار باحترام فإننا سوف نتابع المفاوضات بشكل غير مباشر في سلطنة عُمان.

واضافت :المصالح الوطنية هي معيارنا في المفاوضات، ولكن بما أن المفاوضات لم تبدأ بعد فإن التفاصيل ليست واضحة. ولكن ما يهمنا كطرف مفاوض هو المساواة في الاعتبار والاهتمام بالمصالح الوطنية وتحسين ظروف الشعب. وفي هذا الصدد، سنضع التفاوض الحكيم على جدول الأعمال.

الحكومة تعتمد على العدل والنزاهة في ادائها

وبالاشارة الى سفر مساعد رئيس الجمورية للشؤون البرلمانية "شهرام دبيري" المثير للجدل، واقالة بزشكيان له بسبب هذا السفر، قالت مهاجراني:وأود أن أشكر مساعد الرئيس "دبيري" على جهوده، ولكن قرار الرئيس بزشكيان بإقالته، أظهر أن أداء هذه الحكومة يعتمد على العدالة والنزاهة، وهما امران نؤكد عليهما دائما.

وتابعت انه ووفقا لبعض الاإجراءات المحددة، يتوجب على جميع موظفي الحكومة الإفصاح عن رحلاتهم الخارجية سواء كانت للحج والسياحة قبل سفرهم، وبالتالي فإن الوزراء وأعضاء مجلس الحكومة ليسوا معفيين من ذلك.

هذا واكدت مهاجراني على انه يجب الحصول على إذن من رئيس الجمهورية لأعضاء الوفود الحكومية للسفر والقيام بالمهام، موضحة بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الحفاظ على الصدق والتقيد بالإجراءات المتبعة. ومن ناحية أخرى، صحيح أن أسلوب الحياة فردي، لكنه يجب أن يتكيف مع ظروف الحكومة.

انتهى/