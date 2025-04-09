اسلامي: منظمة الطاقة الذرية تزداد قوة وإصرارا في أنشطتها

بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي بالتزامن مع اليوم الوطني للتقنية النووية:رغم كل التهديدات والدمار والعمليات الإرهابية والاضطرابات التي تعرضت لها البلاد، فإن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية حاضرون في أنشطتهم بقوة ومثابرة أكبر يوما بعد يوم.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقدم رئيس منظمة الطاقة النووية "محمد إسلامي"تزامناً مع اليوم الوطني للتفنية النووية، تقريراً عن الأنشطة التي نفذتها هذه المنظمة وقال إسلامي: على الرغم من كل التهديدات والدمار والعمليات الإرهابية والاضطرابات التي شهدناها، فإن زملاءنا في منظمة الطاقة الذرية حاضرون في أنشطتهم بقوة ومثابرة أكبر يوما بعد يوم، وتمكنوا من الحفاظ على مستوى نشاطهم وإنتاجيتهم وتعزيزه في مجال التقدم.

وأشار إسلامي إلى أن منظمة الطاقة الذرية لديها خطط لحل أي مشكلة تواجهها باستخدام التقنيات المتاحة للمنظمة.

واضاف: لقد حققت هذه المنظمة باستمرار حوالي 150 إنجازًا تكنولوجيًا وصناعيًا كل عام، واليوم يمكنكم في المعرض مشاهدة نتائج هذا النشاط المستمر والفعال والذي ساهم في تمكين الشعب الإيراني في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة عالميًا.

وتابع رئيس منظمة الطاقة النووية الايراني: "يجب على المنظمة أن تسعى جاهدة لتحقيق الاقتصاد النووي.

قطاع الأدوية الإشعاعية يساهم في نظام الرعاية الصحية في البلاد

وأشار إسلامي إلى أنه "من أجل تقليل مخاطر الاستثمار، قمنا اليوم بمتابعة أنشطة العمل الحصرية أو التمهيدية في ثلاثة قطاعات". المسار الأول يتعلق بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، المخصص لإنتاج المواد الصيدلانية المشعة.

وتابع: نقوم حاليًا بتوزيع 68 دواءً، منها 20 دواءً إشعاعيًا في مرحلة التجارب السريرية، وثلاثة منها وصلت بالفعل إلى المرحلة التالية وسيتم إزاحة الستار عنهم اليوم.

وأضاف إسلامي أن "الجزء الثاني من أنشطتنا يتعلق بالأمن الغذائي والإنتاجية". إن استخدام الإشعاع في هذا الصدد سيساعد على ضمان وصول 130 مليون طن من المنتجات الزراعية المنتجة في البلاد إلى مسارها السليم حتى المرحلة النهائية.

وتابع: في هذا الصدد، قمنا خلال العامين والنصف الماضيين بتوسيع أنظمة الإشعاع واستثمرنا في نحو 500 ألف طن من المحاصيل، في حين أن هناك قدرة لدى القطاع الخاص على تشغيل ما يصل إلى 130 مليون طن. ولا تساعد هذه التدابير على زيادة الإنتاجية فحسب، بل لها أيضًا تأثير إيجابي على سبل عيش الأسر واقتصاد البلاد.

انشاء قسم نووي في غرفة التجارة

وتابع إسلامي في شرحه لإنجازات منظمة الطاقة النووية: "في شهرمارس/ آذار الماضي، ونظراً لاختلاف نظرتنا تجاه الصناعة النووية، أنشأنا قسماً نووياً في غرفة التجارة، الأمر الذي جذب مستثمري القطاع الخاص المهتمين بهذا المجال".

وأضاف: "المحور الثالث لنشاطنا في مجال الاستراتيجية يتضمن مرحلتين، المرحلة الأولى هي دخول الصناعة النووية، والمرحلة الثانية هي خلق القدرة على التخصيب".واليوم نحتفل بالعام التاسع عشر للتخصيب والحمد لله تجاوزنا مرحلة البحث والتصنيع ووصلنا إلى مستوى مستدام من حيث اجهزة التخصيب والبنية التحتية.

إيران تتخذ الخطوة النهائية في بناء وتشغيل مفاعلات الأبحاث والطاقة

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: المرحلة الثانية هي تصميم وبناء مفاعل بحثي وتصميم وإنتاج الوقود. لقد دخلنا بالفعل هذه المرحلة، واليوم، بحضور الرئيس، نعلن رسميًا الدخول في المرحلة الثالثة. مرحلة تتخذ فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خطوتها النهائية باعتبارها مشغلة لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة المحلية بالكامل.

وتابع إسلامي: "إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطويرا متناسبا للأنشطة في مجال دورة الوقود وبنفس النهج السابق في الاستفادة من قدرات القطاع الخاص، قمنا بتوسيع أنشطتنا التعدينية قبل عامين وقد قدمنا تقريراً عن ذلك أيضاً في المعرض لخدمة فخامتكم.

تطوير الأنشطة المتعلقة بإنتاج الكعكة الصفراء

وأشار إسلامي إلى أنه "في ضوء هذه الاستثمارات، تم إدراج معالجة المعادن والعناصر إلى جانب المواد المشعة على جدول الأعمال، وسوف نقوم أيضًا بتطوير الأنشطة المتعلقة بإنتاج الكعكة الصفراء حتى نتمكن من توفير الوقود لمفاعلات الأبحاث وكذلك مفاعلات الطاقة الإيرانية بالكامل.

وأكد: اليوم وبفضل الله ودعم الرئيس، ندخل المرحلة الثالثة من تطوير الصناعة النووية في البلاد وبطبيعة الحال، بدأت هذه الأنشطة منذ عقد من الزمن وهي ليست المسار الذي تم اتخاذه اليوم؛ ولكن اليوم دخلنا مرحلة التصنيع في هذا المسار.

وقال إسلامي: إن المرحلة الثالثة تعتبر في الواقع مرحلة ذهبية وهو ما يتم تحقيقه الآن". لقد قمنا بالتخطيط الإقليمي للصناعة وحددنا ونظمنا الصناعات المستهدفة ودخلنا هذه المرحلة مستعدين بشكل كامل.

إنجازات المنظمة في مجال توفير الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: في مجال الحفاظ على الطاقة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري، فإن محطة طاقة نووية بقوة 1000 ميغاواط توفر حوالي مليار يورو سنويا في استهلاك الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن يبلغ عمر محطة الطاقة هذه، التي سيتم بناؤها باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، 60 عاما.

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