بقائي: المفاوضات الايرانية-الامريكية ستستمر بشكلها الحالي كي تؤتي بنتائج مفيدة

اثناء مؤتمره الصحفي الاسبوعي؛

-افاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بأن مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة لم يحدد بعد، مشيرا الى ان المفاوضات وانطلاقا من اختيار اسلوب موثوق بفعاليته واستنادا الى تجارب سابقة اثبتت جدواها، ستستمر بشكلها الحالي غير المباشر كي تؤتي بنتائج مفيدة.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- استهل المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي" مؤتمر الصحفي لهذا الاسبوع، بالاشارة الى مستجدات المنطقة من المفاوضات الايرانية-الامريكية الى مواصلة الكيان الصهيوني الابادة الجماعية وهمجيته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والصحفيين والمستشفيات والأطباء والبنية التحتية المحدودة ،متجاهلا عمليا وقف اطلاق النار الذي زعم الاتفاق عليه وتم تعيين ضامنين له.

واضاف بقائي، علاوة على ذلك استمرار هذا الكيان بخروقات وقف إطلاق النار في لبنان، الى جانب استمرار الهجمات على سورية واليمن، موضحا بأن ايران تدين كل هذه الهجمات باعتبارها انتهاكات للقانون.وتابع بقائي مبيّنا بان وزير الخارجية قد سافر الأسبوع الماضي إلى الجزائر، وذلك استمرارا لسياسة تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والنامية، موضحا بأنها كانت زيارة مفيدة جدا، وتم عقد لقاءات مفيدة مع المسؤولين في البلاد.

لا توجد اي عقبة امام استثمار المواطنين الامريكيين في ايران

وبشأن امكانية حضور المستثمرين الامريكيين في ايران، اوضح المتحدث باسم الخارجية: ان ايران لم تكن ابدا عقبة امام التعاون الاقتصادي والاستثمار لجانب اخر، وان هذه المشكلة تعود الى امريكا التي تحرم مواطنيها من اي التعامل الاقتصادي مع ايران بسبب قوانيها المعقدة و المتشابكة لذلك هذه هي مشكلة يجب على الجانب الاخر ان يفكر بها ليأخذ القرار بشأنها.

واشار الى عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا، وسفر مساعد وزير الخارجية اليوم إلى روسيا لحضور اجتماع مؤيدي ميثاق الأمم المتحدة. كما توجه وزير الخارجية الى سلطنة عمان للمشاركة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن قضية رفع العقوبات القمعية والنووية.

وردا على سؤال حول التكهنات التي تتناول مكان انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات، والتي ذُكرت إيطاليا في الجولة الأخيرة، وايضا حول تغيير شكل المفاوضات،قال بقائي: لقد قدمنا معلومات شفافة ومهنية للغاية حول تطورات المفاوضات، وأود أن أشكر كافة وسائل الإعلام على تعاونها ونهجها المهني في نشر الأخبار الدقيقة.

وتابع بقائي :في هذا الصدد، أوضح الوزير عراقجي في حديث مقتضب عقب الجولة الاولى من المحادثات أن المحادثات ستعقد في مكان آخر غير سلطنة عمان. إنها ليست قضية كبرى، المهم هو أن شكل وإطار التعامل بين إيران والولايات المتحدة سيبقى دون تغيير، وستجري مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان.

واضاف المتحدث باسم الخارجية انه وفيما يتعلق بمكان اقامة المفاوضات، فمن الطبيعي أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة عن طريق الوسيط وهو سلطنة عُمان، معربا عن تقديره وشكره للجانب العُماني على حسن ضيافته وعن ثقته بأن عُمان ستقرر كيفية سير المفاوضات في الجولة المقبلة، وبذلك سيتم اتخاذ القرار والاعلان عن مكان المفاوضات من قبل ايران بعد أن يعلن الجانب العُماني وجهة نظره الرسمية.

المفاوضات ستستمر بشكلها الحالي غير المباشر كي تؤتي بنتائج مفيدة

واشار بقائي الى ان المفاوضات بشكل مباشر لن تتم، لانها ليست فعالة ومفيدة، موضحا بان المفاوضات وانطلاقا من الجدية في التعامل الدبلوماسي واختيار اسلوب موثوق بفعاليته واستنادا الى تجارب سابقة اثبتت جدواها، ستستمر بشكلها الحالي غير المباشر كي تؤتي بنتائج مفيدة، مضيفا بأن هذه الطريقة الدبلوماسية ليست غير تقليدية، بل حدثت من قبل ويتم تطبيقها حاليا في أماكن أخرى.

ومضى المتحدث باسم وزارة الخارجية يقول ان اعتماد المفاوضات المباشرة في ظل إصرار أحد الطرفين على اتباع نهج استبدادي واستخدام لغة التهديد واللجوء إلى القوة ليست مفيدة بشكل عام ولا مقبولة لدى طرف مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ولذلك ستستمر بنفس الشكل والطريقة التي اختارتها ايران.

رفع العقوبات هو مطلب إيران الجاد في المفاوضات

وردا على سؤال حول انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات مع امريكا في ظل استمرار سياسة العقوبات،و موقف إيران حيال ذلك ،قال بقائي: هذه مواقف متناقضة يعبر عنها الأميركيون، وعليهم أن يحلوا هذا التناقض. أحد أسباب المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة الضغط والتهديد في نفس الوقت، ومثل هذا النهج غير مقبول.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، انه وفيما يتعلق بمحادثات مسقط، فقد كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات بحيث أعربت الأطراف المعنية عن الأطر التي ترغب فيها، وبالطبع موقف ايران بشأن القضية النووية واضحة، وهي كانت ذريعة لخلق الأزمات على مدى عقدين من الزمن. مضيفا بان مطلب ايران الجاد في هذه المفاوضات هو رفع العقوبات الجائرة المفروضة على إيران منذ عقود.

عراقجي سيتوجه الى موسكو

وردا على سؤال حول تفاعل إيران مع الصين وروسيا بشأن الملف النووي،ذكر بقائي بأن إن خطة العمل المشترك الشاملة هي اتفاق ملزم قانونا باعتباره وثيقة مرفقة بقرار مجلس الأمن، موضحا بأن ايران مستمرة بالتواصل والتشاور مع جميع الأعضاء في إطار خطة العمل المشترك الشاملة والقرار 2231، معتبرا ان هذه التفاعلات ستكون بنّاءة.وافاد عراقجي انه ووفقا للخطط المعدة مسبقا، سيتوجه وزير الخارجية إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسيتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمحادثات مسقط.

زيارة غروسي إلى طهران ستتم هذا الأسبوع

وحول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، إلى طهران، قال المتحدث باسم الخارجية: تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الزيارة وفي مكالمة هاتفية قبل أيام، اتفق معه وزير الخارجية حول مبادئ الزيارة، وبعثتنا في فيينا تتابع تفاصيل الزيارة وجدول الأعمال والاجتماعات بهذا الخصوص.

وأضاف: من حيث المبدأ، من المفترض أن تتم هذه الزيارة هذا الأسبوع، هناك بعض القضايا اللوجستية التي سيتم حلها.

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة غروسي مخططة مسبقا أم أنها مرتبطة بالجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأميركية، قال بقائي: الزيارة كانت مخططة مسبقا. وإذا نظرنا إلى تاريخ المحادثة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية معه، فإننا نرى أن هذا التفاعل مع الوكالة يندرج ضمن تفاعلاتنا مع الوكالة.

وتابع قائلا: باعتبارنا عضوا في الوكالة، لدينا مطالب محددة نطرحها دائما مع الطرف الآخر ونحن جادون بشأنها، لذلك تم التخطيط لهذه الزيارة مسبقا.

الكيان الصهيوني يقف وراء زعزعة الامن في المنطقة

دا على سؤال ما اذا كان الحوار والاتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيؤديان إلى إنهاء الاضطرابات وإحلال السلام في المنطقة، اوضح بقايي: ان التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة يعود الى جهة مدمرة للغاية وهي "اسرائيل" و ما ترتكبه من الابادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وتابع بقائي مشيرا الى ان ما يسمى بإسرائيل هي الكيان الوحيد الذي تعترف به الأمم المتحدة ككيان فصل عنصري، وهي الطرف الوحيد الذي يحتل حاليا أراضي دولتين في المنطقة وينتهك سيادة أراضيهما بشكل يومي.

ومضى يقول، وكونها الكيان الوحيد الذي احتل جزءا من المنطقة لمدة ثمانية عقود، فإن انعدام الأمن والاضطرابات في المنطقة، والتي ابتليت بها المنطقة، للأسف الشديد ناجمة عن مشكلة لا تريد الأطراف الغربية قبولها، وتعطي دائما الأطراف الأخرى الاتجاه الخاطئ .

مشروع قانون التصديق على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة الايرانية-الروسية

وبشأن تصديق المعاهدة الاستراتيجية الشاملة الايرانية-الروسية في مجلس الدوما الروسي،افاد بقائي بأن التصديق على المعاهدة الاستراتيجية الشاملة في البرلمان وتنفيذها، يعد إحدى أولويات وزارة الخارجية الايرانية.

واشار الى انه وفي هذا السياق، أعدت وزارة الخارجية مشروع القانون وأرسلته بأكمله إلى مجلس الوزراء للبت فيه، معربا عن أمله في أن يتم عرضه على مجلس الشورى للموافقة النهائية عليه ومن ثم على مجلس صيانة الدستور خلال فترة قصيرة.

لجنة تقصي الحقائق مع ألمانيا على جدول أعمال وزارة الخارجية

وعن آلية تشكيل لجنة تقصي الحقائق مع ألمانيا بشأن قضية الأسلحة الكيميائية العراقية،اكد بقائي على ان هذه القضية تشكل جدول أعمال دائم لوزارة الخارجية ولن تنسى مع مرور الزمن، معتبرا الجريمة المرتكبة خلال الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية 1980-1988)واستخدام الأسلحة الكيميائية هي مثال واضح على جريمة حرب، ويجب محاسبة جميع المتورطين فيها، مشيرا الى ان مرور عدة عقود من الزمن وبقاء مطالب إيران دون إجابة لا يجعل ايران تتردد في متابعة هذه القضية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية بان مناقشة تشكيل آلية لتقصي الحقائق للتحقيق في دور ومدى تعاون الشركات الألمانية في توفير المواد المطلوبة لبعض الوقت،قد اثيرت وتم الإبلاغ عنها إلى السفارة الألمانية في أيلول/ سبتمبر 2024.

وتابع قائلا: أكدنا مرارا وتكرارا أن توقعاتنا هي أنه إذا توفرت حسن النية، فيجب أن نحصل على رد إيجابي من الجانب الألماني.

وفي تسعينيات القرن العشرين، تم التحقيق في بعض الحالات، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب إتاحة بعض النتائج وتقديمها لإيران.النظام بكافة اجهزته يتفاعل بمستوى عال حول المفاوضات وفيما يتعلق بمستوى التفاعل بين وزارة الخارجية وأجهزة النظام حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الخارجية: التفاعل يجري على مستوى عال و ممتاز، بحيث ان التنسيق والترابط الموجود فيما يتعلق بهذه القضية أمر جدير بالثناء حقا. كما تم إطلاع النواب في البرلمان على التطورات قبل وبعد ذلك. وكان أحد مساعدي وزير الخارجية حاضرا في مجلس الشورى الاسلامي أمس.

ایران ترغب فی الارتقاء بمستوى العلاقات مع المانيا

وحول سوال بشأن العلاقات الايرانية- الالمانية ورئاسة وزير الخارجية الالماني للجمعية العامة للامم المتحدة، قال بقائي: اعلنت في الاسبوع المنصرم اننا نولى اهتماما كبيرا للعلاقات الودية مع المانيا كونها احدى اهم شركائنا التجاريين ونعمل على الارتقاء بمستوى علاقاتنا معها معربا عن اسفه لما شهدت العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الشعبين الايراني والالماني من الاحداث السيئة بسبب التصرفات المتطرفة من الجانب الاخر.

وحول تقديم وزير الخارجية الالماني لرئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة قال: سمعنا هذا الخبر ولم نكن نتوقع ذلك، مضيفا: من يريد تولى هذه المسؤولية يجب ان لديه تجارب فيما يخص اقامة العلاقات مع الدول.

معرض إكسبو 2025 يعد مهما لإظهار قدرات إيران

وفيما يخص معرض إكسبو 2025 والقمة الاقتصادية الإيرانية الأفريقية، رأى بقائي بأن هذا الحدث ، الذي سيعقد في العشر الاواخر من شهر نيسان/ابريل تزامنا مع انعاقد المؤتمر الاقتصادي الإيراني الأفريقي، مهم للغاية لإظهار قدرات إيران، مشيرا الى ان عدد كبير من الدول الأفريقية قد ابدى استعداده للمشاركة في هذا المؤتمر وبالمقابل ايران عازمة على تحديد إمكانات العلاقات مع أفريقيا.

المفاوضات غير المباشرة تتناول فقط رفع العقوبات والقضية النووية

وردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات الإيرانية- الأميركية غير المباشرة ستؤثر على دعم إيران لمحور المقاومة، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ان موضوع المحادثات الإيرانية- الأميركية يقتصر على قضية رفع العقوبات والقضية النووية، ولا توجد أي قضايا أخرى على جدول الأعمال.

متابعة قضية المواطن الإيراني المحتجز في فرنسا

وردا على سؤال حول متابعة قضية المواطن الإيراني المحتجز في فرنسا، قال بقائي: للأسف تم اعتقاله قبل أسابيع قليلة، وبعد عدة متابعات من قبل السفارة، قيل لنا ببساطة أن جريمتهم هي دعم مجموعات اعتبروها متطرفة. ولكنه عبّر عن أمور تدعم شعب غزة، وهذا أمر ذو معنى في حد ذاته. مطلبنا من فرنسا هو السماح للقنصلية الايرانية بزيارته.

وزير الخارجية يضع الدول الإقليمية في اجواء محادثات مسقط

وحول ترحيب الدول العربية بعقد الجولة الأولى من المحادثات الايرانية-الامريكية غير المباشرة ،قال بقائي: نقدر النهج الإيجابي والبناء الذي يتبناه جميع الجيران، ليس فقط في هذا التطور، بل أيضاً في التطورات التي حدثت في المنطقة ،ونعتبر أمن جيراننا من امن بلادنا.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الى انه وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، حدثت تفاعلات جيدة بين إيران والدول المجاورة، وهو ما كان استمرارا لسياسة حسن الجوار التي بدأت في عهد حكومة الشهيد اية الله رئيسي.

وافاد بأن الوزيرعراقجي يضع الدول الإقليمية في اجواء محادثات مسقط ويطلعها بمستجداتها، حيث كان آخرها اتصالات هاتفية مع مصر وقطر والإمارات والكويت،مضيفا بأن هذه العملية ستتواصل.

لن نربط إدارة البلاد بالمفاوضات

وردا على سؤال حول إمكانية تعثر المفاوضات،قال بقائي: بالتأكيد لن نربط إدارة البلاد بالمفاوضات. وتجري المفاوضات حاليا، وتستمر كافة الجهات في عملها وفقا للقانون ووفقا للإجراءات المعمول بها حاليا والعادية.

واضاف مشيرا الى انها ليست المرة الأولى التي تشارك فيها ايران في حوار ومفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ومؤكدا على ضرورة ان يدرك المسؤولين أنه يجب فصل الحديث عن الحوار الدبلوماسي والمفاوضات عن قضايا البلاد اليومية والمناقشات الأخرى التي يجب أن تسير كالمعتاد.

معارضة التوجهات الدبلوماسية من الداخل الامريكي

وفيما يتعلق ببعض الخلافات داخل الفريق الحكومي الأمريكي بشأن التوجهات الدبلوماسية مع إيران، قال بقائي: هذه قضية يجب عليهم حلها بأنفسهم، وقضاياهم الداخلية لا علاقة لنا بها. لكننا نواجه تيارات داخل أمريكا لم تسع قط اللجوء إلى الدبلوماسية.

لا توجد خطة لتغيير شكل المفاوضات

وردا على سؤال آخر بشأن إمكانية تغيير أسلوب المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة،قال بقائي: أؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير على شكل وطريقة إجراء المفاوضات، وليس هناك أي خطة من هذا القبيل. وستعقد المحادثات بشكل غير مباشر، بوساطة واستضافة وزير الخارجية العُماني.

العقوبات الأوروبية على إيران غير قانونية

وردا على سؤال بشأن استمرار النهج غير البناء الذي تنتهجه أوروبا تجاه إيران وإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران،افاد بقائي انه من الواضح أن المفاهيم التي تشكك في الإجراءات القضائية الإيرانية غير مقبولة، مشيرا الى انه ومن خلال نهج يعتمد على التفسير الحصري لحقوق الإنسان، تسمح الأحزاب الأوروبية لنفسها بالتعليق على تصرفات الآخرين ومعاقبتها، معتبرا هذه العقوبات غير قانونية ولا تؤتي بنتيجة.

انتهاك المقدسات لا يمكن القبول به

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار المتحدث باسم الخارجية الى تمزيق نسخة من القرأن في هولندا وقال: ان مثل هذا السلوك حدث ايضا في بعض دول اوروبية واثار مشاكل جدية في الدول الاسلامية مؤكدا ان مثل هذه الممارسات هي تفسير خاطئ لحرية التعبير وان انتهاك المقدسات الاسلامية او اي دين اخر لا يمكن القبول به و لايمكن تبريره تحت عنوان حرية التعبير.

واضاف: اننا ندين بمثل هذا الاجراء ونتوقع من هولندا متابعة هذا الموضوع مؤكدا لا ينبغي السماح بمثل هذه الاجراءات باسم حرية التعبير.

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