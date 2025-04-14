الرئيس بزشكيان يعزى بوفاة أول مؤسس لمنظمة الطاقة الذرية في ايران

أعرب الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان"، عن تعازيه لوفاة أول مؤسس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الدكتور "أكبر اعتماد".

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال الرئيس بزشكيان في رسالة تعزية بوفاة أول رئيس لمنظمة الطاقة الذرية: لا شك أن الخدمات القيمة التي قدمها هذا العالم الذي اتخذ خطوات فعالة في تطوير التكنولوجيا النووية والاستقلال العلمي والصناعي للبلاد بروح المسؤولية، مهدت الطريق للتقدم في هذا المجال الاستراتيجي.

وأعرب رئيس الجمهوريه عن تعازيه للمجتمع العلمي في البلاد وجميع الأطراف المعنية وخاصة عائلة الفقيد ودعا الله سبحانه و تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

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