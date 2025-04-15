تخت روانجي يؤكد على أهمية الإسراع في توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" على أهمية الاسراع في توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، واصفا هذه الوثيقة بأنها خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار في هذين البلدين والمنطقة برمتها.

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- وقال مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية "مجيد تخت روانجي" في تصریح لموقع "ريجيون مونيتور" (Region Monitor) "ان إيران، كدولة لها علاقات ودية وحسن جوار مع كلا البلدين، تعلن استعدادها الكامل لدعم جميع الجهود الرامية إلى تسهيل توقيع "معاهدة سلام" بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان."

وفي هذا التصريح افاد تخت روانجي بأنه يجب ترك الماضي جانبا والتركيز على المستقبل، لافتا الى ان نص "اتفاقية السلام" جاهز للتوقيع، وكلما تم الاسراع في التوقيع على هذه الاتفاقية كان ذلك أفضل للجميع.

واضاف مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها دولة تربطها علاقات ودية ومتوازنة مع كلا البلدين وتلتزم بمبدأ حسن الجوار، مستعدة تماما لدعم وتقديم كل الدعم لجميع الجهود الرامية إلى تسهيل وتسريع توقيع معاهدة السلام هذه.

وردا على توقعات بعض الخبراء بشأن السيناريوهات العسكرية المحتملة في منطقة القوقاز، أعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عن أمله في انتهاء الصراعات العسكرية بين الجارتين في جنوب القوقاز بشكل دائم، مؤكدا على معارضة بلاده لأي تغيير في الحدود المعترف بها دوليا وأي انتهاك لسلامة أراضي البلدان، موضحا انه ليس من حق أي دولة أن تغزو أراضي دولة أخرى بالاعتماد على قوتها العسكرية واللجوء إلى القوة.

وفي الختام، أكد تخت روانجي على ضرورة التعاون الإقليمي، وذكر أن دول المنطقة يجب أن تتعاون مع بعضها البعض على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي لبناء مستقبل مليء بالسلام والهدوء والصداقة والتعاون والتقدم للأجيال القادمة.

يشار الى ان أذربيجان وأرمينيا أعلنتا في آذار/مارس 2025 ، انهما توصلتا إلى "اتفاق سلام" بعد مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع القائم بينهما منذ نحو أربعة عقود.

وقال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريحات الخميس لوسائل الإعلام إن "مسار المفاوضات حول نصّ اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز".

وأصدرت الخارجية الأرمينية بعد ذلك بيانا جاء فيه أن "اتفاق السلام جاهز للتوقيع. جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع".

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